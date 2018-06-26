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Saray Kaymakamı Bayır, gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 22:55 | Son Güncelleme

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Bayır, FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alındı

Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Bayır, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, hakkında FETÖ/PDY soruşturması yürütülen Bayır, İçişleri Bakanlığınca kaymakam ve belediye başkan vekilliği görevinden uzaklaştırıldı.

Bayır, Erzurum Başsavcılığının kararı üzerine gözaltına alındı.

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FETÖ gözaltı Saray Kaymakamı İbrahim Bayır Van

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