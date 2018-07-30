Saraybosna Film Festivali'ne rekor katılım

Saraybosna'daki festivalde gösterilecek fimlerin 18 program başlığı altında toplandığını anlatan Purivatra, bu yılki festivale Oscar ödülleri olan Polonyalı yönetmen Pawel Pawlikowski ve İranlı senarist ve yönetmen Asghar Farhadi'nin de katılacağını söyledi.

Festival Müdürü Mirsad Purivatra, basın toplantısında, bu yıl 56 ülkeden 266 filmin gösterileceğini belirterek, "Bu yıl rekor sayıya ulaştık. Festivalde, 42 filmin dünya prömiyeri yapılacak. Bunun dışında 23 filmin uluslararası gösterimi olacak." dedi.

Bosna Hersek'teki savaşın (1992-1995) izlerini silmek ve Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın merkezi haline getirmek amacıyla gerçekleştirilen festival, bu yıl 10-17 Ağustos tarihlerinde Ulusal Tiyatro'da sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Bosna Hersek'te bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek Saraybosna Film Festivali rekor katılımı ve 42 filmin dünya prömiyerini yapacak olmasıyla ön plana çıkıyor.

Yönetmen Pawlikowski'nin "Soğuk Savaş (Cold War)" adlı filmiyle açılışı yapılacak festivalin "Açık Hava (Open Air)" adlı bölümünde Amerikalı aktör ve yapımcı Paul Dano'nun "Vahşi Hayat (Wildlife)" ve İranlı yönetmen Farhadi'nin "Herkes Biliyor (Everybody Knows)" filmleri de izleyiciyle buluşacak.

Festivalde ayrıca dünya prömiyerini Cannes'da yapan yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Ahlat Ağacı" ve Bosna Hersek-Türkiye ortak yapımı olan, yönetmenliğini Aida Begiç'in üstlendiği ve Suriyeli yetimlerin dramını anlattığı "Bırakma Beni" de gösterilecek.

Öte yandan, yönetmen Osman Nail Doğan'ın ilk uzun metraj filmi olan, festivalin ana kategorisinde yarışacak "Güvercin Hırsızları" da dünya prömiyerini bu yıl Saraybosna Film Festivali'nde yapacak.

Bu kategoride Romanya, Macaristan, Almanya, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'dan 10 film yarışacak.

"Belgesel" dalında ise yönetmen Didem Pekün'ün Türkiye, Yunanistan ve Bosna Hersek ortak yapımı "Araf" isimli belgeseli yarışacak. "Kısa Film" dalında da Gökçe Erdem'in yönetmenliğini yaptığı Türkiye ve Kanada ortak yapımı "Titanyum" adlı film sinemaseverlerle buluşacak.

Balkanların en önemli film festivalleri arasındaki Saraybosna Film Festivali'ne geçmiş yıllarda Robert de Niro, Angelina Jolie, Brad Pitt, Orlando Bloom, Daniel Craig, John Malkovich, Morgan Freeman, Gerard Depardieu ve Benicio del Toro gibi birçok ünlü isim katıldı.

