Posta ve Telgraf Teşkilatının (PTT) iş birliğiyle yarın gerçekleştirilecek 47. Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüş Yarışması'na Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ev sahipliği yapacak.
6 Balkan ülkesinden 120'den fazla katılımcının yer alacağı yarış, Vilsonovo yürüyüş yolunda gerçekleştirilecek.
PTT'nin Bosna Hersek'teki etkinlikleri için Saraybosna'ya gelen Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Bosna Hersek'teki üç günlük programlarının son derece kapsamlı olduğunu belirterek, bunlardan birinin Bosna Hersek Postası (BH Posta) ile gerçekleştirilecek yürüyüş yarışması olduğunu söyledi.
Yarışmaya Türkiye, Bosna Hersek, Arnavutluk, Romanya, Makedonya ve Slovenya'dan katılım olacağı bilgisini veren Bozgeyik, "Yarışmalarda iyi olan kazansın diyeceğiz." ifadesini kullandı.
Bozgeyik, ziyareti kapsamında gerçekleşen en büyük açılımın BH Posta ile yapılan e-ticaret anlaşması olduğuna dikkati çekerek, "Bosna Hersekli kardeşlerimiz Türkiye'den beğendikleri ürünleri BH Posta aracılığıyla satın alabilecek. Böylece tarihi bir iş birliğini daha başlatmış oluyoruz." diye konuştu.
Bosna Hersek ile hazırlanan ortak pulda Fatih Sultan Mehmet'in Ahidnamesi'ni konu alarak bütün dünyaya barış mesajı verdiklerini söyleyen Bozgeyik, bütün bu çalışmaların iki ülke arasındaki dostluğun artırılmasına yönelik olduğunu vurguladı.
BH Posta Genel Müdürü Mirsad Mujic de yürüyüş yarışmasına Güneydoğu Avrupa ülkelerinin katılacağını belirterek, "Yürüyüş, kadın ve erkek olmak üzere iki kategoride yapılacak. Kadınlar 5 bin metre, erkekler de 10 bin metre yürüyecek." bilgisini paylaştı.
Mujic, imzalanan e-ticaret anlaşmasının Bosna Hersek pazarının gelişimi için son derece önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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