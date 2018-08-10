Posta ve Telgraf Teşkilatının (PTT) iş birliğiyle yarın gerçekleştirilecek 47. Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüş Yarışması'na Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ev sahipliği yapacak.

6 Balkan ülkesinden 120'den fazla katılımcının yer alacağı yarış, Vilsonovo yürüyüş yolunda gerçekleştirilecek.

PTT'nin Bosna Hersek'teki etkinlikleri için Saraybosna'ya gelen Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Bosna Hersek'teki üç günlük programlarının son derece kapsamlı olduğunu belirterek, bunlardan birinin Bosna Hersek Postası (BH Posta) ile gerçekleştirilecek yürüyüş yarışması olduğunu söyledi.

Yarışmaya Türkiye, Bosna Hersek, Arnavutluk, Romanya, Makedonya ve Slovenya'dan katılım olacağı bilgisini veren Bozgeyik, "Yarışmalarda iyi olan kazansın diyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bozgeyik, ziyareti kapsamında gerçekleşen en büyük açılımın BH Posta ile yapılan e-ticaret anlaşması olduğuna dikkati çekerek, "Bosna Hersekli kardeşlerimiz Türkiye'den beğendikleri ürünleri BH Posta aracılığıyla satın alabilecek. Böylece tarihi bir iş birliğini daha başlatmış oluyoruz." diye konuştu.