HABER

Saraybosna "Posta Yürüyüşü"ne ev sahipliği yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 13:46 | Son Güncelleme

PTT iş birliğiyle organize edilen 47. Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüş Yarışması, 6 Balkan ülkesinden 120'den fazla katılımcıyla yarın gerçekleştirilecek

Posta ve Telgraf Teşkilatının (PTT) iş birliğiyle yarın gerçekleştirilecek 47. Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüş Yarışması'na Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ev sahipliği yapacak.

6 Balkan ülkesinden 120'den fazla katılımcının yer alacağı yarış, Vilsonovo yürüyüş yolunda gerçekleştirilecek.

PTT'nin Bosna Hersek'teki etkinlikleri için Saraybosna'ya gelen Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Bosna Hersek'teki üç günlük programlarının son derece kapsamlı olduğunu belirterek, bunlardan birinin Bosna Hersek Postası (BH Posta) ile gerçekleştirilecek yürüyüş yarışması olduğunu söyledi.

Yarışmaya Türkiye, Bosna Hersek, Arnavutluk, Romanya, Makedonya ve Slovenya'dan katılım olacağı bilgisini veren Bozgeyik, "Yarışmalarda iyi olan kazansın diyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bozgeyik, ziyareti kapsamında gerçekleşen en büyük açılımın BH Posta ile yapılan e-ticaret anlaşması olduğuna dikkati çekerek, "Bosna Hersekli kardeşlerimiz Türkiye'den beğendikleri ürünleri BH Posta aracılığıyla satın alabilecek. Böylece tarihi bir iş birliğini daha başlatmış oluyoruz." diye konuştu.

Bosna Hersek ile hazırlanan ortak pulda Fatih Sultan Mehmet'in Ahidnamesi'ni konu alarak bütün dünyaya barış mesajı verdiklerini söyleyen Bozgeyik, bütün bu çalışmaların iki ülke arasındaki dostluğun artırılmasına yönelik olduğunu vurguladı.

BH Posta Genel Müdürü Mirsad Mujic de yürüyüş yarışmasına Güneydoğu Avrupa ülkelerinin katılacağını belirterek, "Yürüyüş, kadın ve erkek olmak üzere iki kategoride yapılacak. Kadınlar 5 bin metre, erkekler de 10 bin metre yürüyecek." bilgisini paylaştı.

Mujic, imzalanan e-ticaret anlaşmasının Bosna Hersek pazarının gelişimi için son derece önemli olduğunu sözlerine ekledi.

PARTNER'Çok argo konuşuyor, beraber olamayız''Çok argo konuşuyor, beraber olamayız'
2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu
Gürültü yapan teyzesini katletti!Gürültü yapan teyzesini katletti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balkan Ülkeleri postacı yürüyüşü bosna hersek ptt

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

İlginizi Çekebilir

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuk sevgis

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuk sevgis

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

Gürültü yapan teyzesini katletti!

Gürültü yapan teyzesini katletti!

Rize'de felaket! Ev çöktü, bölge boşaltılıyor

Rize'de felaket! Ev çöktü, bölge boşaltılıyor

Tuzla'da askeri alanda yangın!

Tuzla'da askeri alanda yangın!

Polis bile şok geçirdi: Eşim yap dedi ben de yaptım!

Polis bile şok geçirdi: Eşim yap dedi ben de yaptım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.