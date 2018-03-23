Saraybosna ve Üsküp'te Regaip Kandili

SARAYBOSNA/ÜSKÜP (AA) - Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ve Makedonya'nın başkenti Üsküp'te program düzenlendi.
Bosna Hersek’te camilere akın eden Müslümanlar, üç ayları ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle karşıladı.
Regaip Kandili, başkent Saraybosna'daki tarihi Ferhadiye Camisi'nde akşam namazından sonra düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Saraybosna İslam Birliği Meclisi tarafından, akşam namazından sonraki programda, Kuran-ı Kerim, mevlit, ilahiler ve kasideler okundu.
- "Rabbim bu doluluğu gönüllere de aktarsın"
Makedonya’daki Müslümanlar ise başkent Üsküp’te bulunan Yahya Paşa Camisi'ne akın etti.
Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği ve Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Üsküp Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen programda dualar edilirken, Türkiye’den gelen hafızlar Fatih Koca, Yaşar Çuhadar, Muhammet Sevinç ve Şükrü Asıleren de Kuran-ı Kerim ve ilahiler okudu.
Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, yaptığı açıklamada, Makedonya’daki tüm Müslümanların üç aylarını tebrik etti.
Programı Üsküp Müftülüğüyle birlikte yürüttüklerini hatırlatan Alkan, "Burada kandil programlarına çok yoğun bir talep var. Cami hemen hemen dolu. Rabbim bu doluluğu gönüllere de aktarsın." dedi.
Üsküp Müftüsü Kenan İsmaili de bu gecenin önemine binaen bir konuşma yaparak, İslam aleminin Regaip Kandilini kutladı.
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