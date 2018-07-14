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Saraybosna'da 15 Temmuz şehitleri anısına 251 balon havaya bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 20:08 | Son Güncelleme

Başçarşı Camisi önüne kurulan dev ekranda 15 Temmuz gecesi yaşananlar gösterildi

SARAYBOSNA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde hayatlarını kaybeden şehitler anısına Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dan 251 balon gökyüzüne bırakıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Bosna Hersek tarafından organize edilen programda, darbe girişiminde yaşamını yitiren her bir şehit için üzerinde fotoğraflarının bulunduğu balonlar, tarihi Başçarşı Meydanı'ndan havaya salındı.

Hüzünlü dakikaların yaşandığı ve şehitlerin dualarla anıldığı programa Saraybosnalılar yoğun ilgi gösterdi.

Program kapsamında tarihi Başçarşı Camisi önüne kurulan dev ekranda 15 Temmuz 2016 gecesine ait görüntüler gösterildi.

UID Bosna Hersek Başkanı Amina Secerovic Kaşlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir etkinliğe karar verdiklerini çünkü buradaki vatandaşların o gece ne olup bittiğinin tam olarak farkında olmadıklarını belirterek, o yüzden ekrana yansıtılan gerçek görüntülerle o gece ne olduğunu insanlara göstermek istediklerini dile getirdi.

FETÖ'nün uzun yıllardır tüm dünyada olduğu gibi Bosna Hersek'te de derin ve gizli çalışmalarını, yardım kuruluşları ve din hizmetleri adı altında yürüttüğünü ifade eden Kaşlı, "Bu yüzden biz sadece bununla değil, bundan sonra da aynı şekilde FETÖ'nün ne olduğunu buradaki insanlara anlatmaya devam edeceğiz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz bosna hersek UID

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