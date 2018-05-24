Saraybosna'da 7. Ramazan Kitap Fuarı başladı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Ramazan Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı.
Başkentteki Saraybosna Çocukları Meydanı'nda bu yıl 7'ncisi düzenlenen fuar, ülke genelindeki 17 yayınevini bir araya getirdi.
Ramazan ayının gelenekselleşen etkinliklerinden biri olan kitap fuarı, yoğun ilgi görüyor.
Fuarın organizatörlerinden Connectum Yayınevi Müdürü Ajet Arifi, bu yıl 17 yayınevinin katıldığı etkinlik kapsamında 36 zanaatkarın da el işlerini sergilediklerini belirtti.
Bağışlanan kitapların ülkenin kuzeybatısında bulunan Cazin'deki şehir kütüphanesine gönderileceği kaydedildi.
Bosna Hersek ve dünya edebiyatından farklı türlerde eserlerin kitapseverlerin beğenisine sunulduğu fuar, 3 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.
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