"Ahidname Günleri" etkinliğinin organizatörlerinden Dr. Dzevada Susko, yaptığı açıklamada, kitabın geçen yıl aynı etkinlik kapsamında düzenlenen sempozyumun sonuç bildirgesi niteliğinde olduğunu belirterek, "Amacımız Ahidname'nin Bosna Hersek'te daha kolay anlaşılmasını sağlamak." dedi.

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Akif Yaman da Bosna Hersek'te Ahidname'nin unutulmaması adına çok sayıda etkinlik düzenlendiğini söyleyerek, "Ahidname, İnsan Hakları Beyannamesi'nden yüzyıllar önce yayımlanmış bir beyannamedir. Osmanlı'da insanlar huzurlu bir şekilde yaşamlarını idame ettirebilmişlerdir. İnsanlığın geriye dönüp bunu örnek almasını ve yaşanan sıkıntıların çözülmesini umut ediyoruz." diye konuştu.

Bosna Hersek'te 9 Mayıs'ta başlayan "Ahidname Günleri", çeşitli etkinliklerle 25 Mayıs'a kadar devam edecek.

