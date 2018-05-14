Fatih Sultan Mehmet'in Bosna Hersek'i fethinin ardından ülkedeki Fransisken rahiplere özgürlük bahşettiği Ahidname'nin yayımlanmasının 555. yıl dönümü vesilesiyle Saray Bosna'da düzenlenen etkinlikte "Ahidname'nin Mesajları" isimli kitap tanıtıldı.
Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü, Boşnakların İslam Geleneği Enstitüsü ve Kiseljak İslam Meclisi iş birliğinde hazırlanan ve Boşnakça yayınlanan kitabın tanıtımına Saraybosnalılar büyük ilgi gösterdi.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü Kültür Evi'nde düzenlenen kitap tanıtımında, bugün hala bir manastırda korunan Ahidname'nin önemi ve değeri anlatıldı.
"Ahidname Günleri" etkinliğinin organizatörlerinden Dr. Dzevada Susko, yaptığı açıklamada, kitabın geçen yıl aynı etkinlik kapsamında düzenlenen sempozyumun sonuç bildirgesi niteliğinde olduğunu belirterek, "Amacımız Ahidname'nin Bosna Hersek'te daha kolay anlaşılmasını sağlamak." dedi.
Osmanlı İmparatorluğu'nun din özgürlüğü sağladığına işaret edenSusko, kitabın içerisinde söz konusu özgürlüğü anlatan bilimsel yazıların olduğunu kaydetti.
Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Akif Yaman da Bosna Hersek'te Ahidname'nin unutulmaması adına çok sayıda etkinlik düzenlendiğini söyleyerek, "Ahidname, İnsan Hakları Beyannamesi'nden yüzyıllar önce yayımlanmış bir beyannamedir. Osmanlı'da insanlar huzurlu bir şekilde yaşamlarını idame ettirebilmişlerdir. İnsanlığın geriye dönüp bunu örnek almasını ve yaşanan sıkıntıların çözülmesini umut ediyoruz." diye konuştu.
Bosna Hersek'te 9 Mayıs'ta başlayan "Ahidname Günleri", çeşitli etkinliklerle 25 Mayıs'a kadar devam edecek.
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