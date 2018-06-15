Saraybosna'da geleneksel bayram konseri

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, bu yıl 11'incisi gerçekleşen geleneksel Ramazan Bayramı konseri düzenlendi.
Bosna Hersek İslam Birliği tarafından Saraybosna'daki Skenderija Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlenen "Bayram Geldi, Avlularda Koku" adlı konsere Saraybosnalılar yoğun ilgi gösterdi.
Konsere katılan yüzlerce vatandaş seslendirilen ilahi ve kasidelerle Ramazan Bayramı'nın ilk gününü büyük bir coşkuyla geçirme fırsatı buldu.
100'den fazla sanatçının performans sergilediği konserde, Bosna Hersek'in geleneksel müziği sevdalinkadan ezgiler de okundu.
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