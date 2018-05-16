Saraybosna'da ilk iftar heyecanı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Müslümanlar, geleneksel top atışının yapılması ve akşam ezanının okunmasıyla ramazan ayının ilk iftarını yaptı.

Şehrin merkezindeki tarihi Başçarşı'da bulunan restoranlar adeta dolup taşarken, günü oruçlu geçiren Müslümanlar, Osmanlı ruhunu yaşatmaya devam eden çarşıda ilk iftarın heyecanı ve mutluluğunu bir arada yaşadı.

Saraybosnalıların oruçlarını açmak için tercih ettiği bir diğer yer ise tarihi Sarı Tabya oldu.

İftarın habercisi olan top atışının yapıldığı ve eşsiz bir Saraybosna manzarasına sahip olan tabyada onlarca insan yanlarında getirdikleri yiyecek ve içeceklerle iftar yaptı.

Kimi ailesiyle, kimi arkadaşıyla top atışına tanıklık etmek için tabyaya gelen Müslümanlar, topun atılmasının ve akşam ezanının okunmasının ardından muhteşem Saraybosna manzarası eşliğinde orucunu açtı.

Ramazan ayı için ışıklandırılıp süslenen tabya renkli görüntüler oluştururken, Bosna Hersek'teki ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan ve "somun" adı verilen ramazan pidelerinin kokusu da iftar öncesi şehrin sokaklarını kapladı, fırınların önünde uzun somun kuyrukları oluştu.

