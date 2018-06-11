İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve Kültür AŞ, Bosna Hersek'te ramazan ayına özel bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.
Kültür AŞ'den yapılan açıklamada, etkinlikler kapsamında ülkenin farklı bölgelerinde iftar buluşmaları, konferans, sergi, konser ve çeşitli gösteriler gerçekleştirildi.
8 Haziran'da Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da binlerce Bosnalı ve Türk vatandaşı aynı sofrada buluşurken 9 Haziran'da ise Zenica şehrinde 3 bini aşkın şehit ailesi, gazi ve yakınları iftarda bir araya geldi. Yağmurlu havaya rağmen binlerce kişi şemsiyeleriyle iftar sofrasına oturdu.
Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner'in katılımıyla düzenlenen "Saraybosna'da İstanbul Ramazanı" programı, mehter takımının gösterisi ve Bosna Hersekli 'Sultan Abdülhamid Korosu'nun farklı dillerde okuduğu ilahilerle başladı.
İftar alanını dolduran Saraybosnalılar, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Burhan Şaban, Hanka Paldum ve Orhan Çakmak'ın seslendirdiği ilahilere ve Bosna Hersek'in geleneksel halk şarkıları olan sevdalinkalara eşlik etti.
Programda çocuklar Hacivat ve Karagöz gösterisiyle keyifli vakit geçirdi. Ayrıca çocuklara çeşitli hediyeler verildi. İftar alanında pamuk şeker, Osmanlı macunu ve şerbet de dağıtılarak geleneksel Türk tatları Bosnalılarla buluşturuldu.
Saraybosna ramazan etkinlikleri çerçevesinde, İstanbul Kültür Evi'nde Filistin ve Kudüs konulu konferans ve sergi de gerçekleştirildi. Programların ardından ise iftar programı düzenlendi.
İftara, Türk Büyükelçiliği ile farklı ülkelerin elçilik temsilcilikleri katıldı.
Bugün de İstanbul Kültür Evi'nde akademisyen, öğrenci ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılacağı iftar programı düzenlenecek.
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