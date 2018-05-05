HABER

Saraybosna'da klasik otomobil ve motosiklet rüzgarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 14:41 | Son Güncelleme

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen klasik otomobil ve motosiklet buluşması büyük ilgi gördü

SARAYBOSNA (AA) - Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelerek Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da buluşan klasik otomobil ve motosikletler, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkardı.

16. Uluslararası Klasik Otomobil ve Motosiklet buluşması kapsamında şehir merkezindeki bir alışveriş merkezi önünde biraraya gelen klasik araç sahipleri, farklı modellerdeki 50 aracı klasik tutkunları için sergiledi.

Saraybosnalılardan ve turistlerden yoğun ilgi gören buluşma, şehrin sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.

Bosna Hersek'in dışında Avusturya, Almanya ve Macaristan'dan da katılımın olduğu etkinlikte, 1937 model Mercedes, 1969 model Fiat, 1966 model Renault Caravelle, 1970 model Peugeot 304'in yanı sıra, Volkswagen, Citroen, Fiat ve Ford'un çeşitli modelleri sergilendi.

Buluşmanın organizatörü Saraybosna Oldtimer Kulübü Başkanı Nedim Husic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok ülkeden katılımcının geldiği etkinliğin ilgi görmesinden memnun olduklarını belirterek, otomobiller arasında en eski otomobilin 1929 model Buick olduğunu kaydetti.

Husic, kültürel ve turistik bir yanı da olan söz konusu etkinliğin maddi destek görmediğini dile getirdi.

1937 model Mercedes'in sahibi Ante Cuturic de, kendisinde olan otomobilin aynısından sadece ABD'de bir tane bulunduğunu kaydederek, arabasının 81, kendisinin 86 yaşında olduğunu söyledi.

Etkinlik kapsamında sergilenen Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Veliahtı Franz Ferdinand'ın kullandığı aracın kopyası da büyük ilgi gördü.

Filistin lideri Yahudilerden özür diledi!Filistin lideri Yahudilerden özür diledi!
Muharrem İnce ne kadar oy alır? Muharrem İnce ne kadar oy alır?
Afrin'de hain tuzak: Bir asker şehitAfrin'de hain tuzak: Bir asker şehit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bosna hersek klasik otomobil

En Çok Okunan Haberler

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

İkinci turda seçimin kilit partisi HDP olacak

İkinci turda seçimin kilit partisi HDP olacak

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!

Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karatay isyan etti: Tecavüzcüleri kısırlaştırın!

Karatay isyan etti: Tecavüzcüleri kısırlaştırın!

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

Aydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü! 8 yaralı

Aydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü! 8 yaralı

Yeni silah üretiliyor! TSK 'Boran' ile vuracak

Yeni silah üretiliyor! TSK 'Boran' ile vuracak

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.