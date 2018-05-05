Saraybosna'da klasik otomobil ve motosiklet rüzgarı

SARAYBOSNA (AA) - Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelerek Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da buluşan klasik otomobil ve motosikletler, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkardı.
16. Uluslararası Klasik Otomobil ve Motosiklet buluşması kapsamında şehir merkezindeki bir alışveriş merkezi önünde biraraya gelen klasik araç sahipleri, farklı modellerdeki 50 aracı klasik tutkunları için sergiledi.
Saraybosnalılardan ve turistlerden yoğun ilgi gören buluşma, şehrin sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.
Bosna Hersek'in dışında Avusturya, Almanya ve Macaristan'dan da katılımın olduğu etkinlikte, 1937 model Mercedes, 1969 model Fiat, 1966 model Renault Caravelle, 1970 model Peugeot 304'in yanı sıra, Volkswagen, Citroen, Fiat ve Ford'un çeşitli modelleri sergilendi.
Buluşmanın organizatörü Saraybosna Oldtimer Kulübü Başkanı Nedim Husic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok ülkeden katılımcının geldiği etkinliğin ilgi görmesinden memnun olduklarını belirterek, otomobiller arasında en eski otomobilin 1929 model Buick olduğunu kaydetti.
Husic, kültürel ve turistik bir yanı da olan söz konusu etkinliğin maddi destek görmediğini dile getirdi.
1937 model Mercedes'in sahibi Ante Cuturic de, kendisinde olan otomobilin aynısından sadece ABD'de bir tane bulunduğunu kaydederek, arabasının 81, kendisinin 86 yaşında olduğunu söyledi.
Etkinlik kapsamında sergilenen Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Veliahtı Franz Ferdinand'ın kullandığı aracın kopyası da büyük ilgi gördü.
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