Saraybosna'da mülteciler temalı fotoğraf sergisi

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da mülteciler temalı "Saraybosna İnsanları" ve "Balkan Rotası" fotoğraf sergileri açıldı.

İnsan Hakları Savunucuları organizasyonuyla Bosna Hersek Tarih Müzesi'nde açılan sergilere, Saraybosnalılar büyük ilgi gösterdi.

"Saraybosna İnsanları" sergisinde, Imrana Kapetanovic'in Saraybosna'daki mültecilerin günlük yaşamlarını, "Balkan Rotası" sergisinde de Marko Durica'nın mültecilerin Balkanlar üzerinden Avrupa'ya yolculukları sırasında karşı karşıya kaldığı engeller ve yaşadıkları zorlukları konu alan fotoğraflar sanatseverlerle buluşturuldu.

İnsan Hakları Savunucuları Derneği Bosna Hersek Koordinatörü Ena Bavcic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle günümüzdeki mültecilerin yaşadığı zorlukların belki de Bosna Savaşı'nda yaşananlardan daha ağır olduğunu ifade etti.

Açılan sergilerle insan hakları ve mülteciler konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını kaydeden Bavcic, serginin dayanışmaya vesile olmasını istedi.

Kapetanovic de sergide sadece mültecilerin hayatlarına odaklandığını söyleyerek, "İnsanlara mültecilerin de bizim gibi birer insan olduklarını ve onların da aynı ihtiyaçlara sahip olduklarını göstermek istedim." dedi.

Açılışın ardından Dubioza Kolektiv ve Helem Nejse müzik grupları mülteciler için destek konseri verdi, Pomozi.ba. İnsani Yardım Kuruluşu aracılığıyla da mülteciler için yardım toplandı.

