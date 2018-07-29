SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl ilki gerçekleştirilen Sokak Yemekleri Festivali, geleneksel Bosna Hersek mutfağının yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden sokak yemeklerini tatma imkanı sunuyor.

Şehrin merkezinde düzenlenen festival, yerli halk ve turistlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Festival, Bosna Hersek ve dünyanın kültürlerinin sokak yemeklerinin yer aldığı 35 stantla farklı lezzetleri tatma imkanı sağlıyor.

Festivalin Organizatörü Emir Kapic, 27 Temmuz'da başlayan etkinliğin yapıldığı alanının günde yaklaşık 20 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini belirterek, "7'den 70'e herkesin ilgisini çekecek bir şeyler var." dedi.

Kapic, her gün yerel saatle 10.00'da başlayan festivalin gece yarısına kadar devam ettiğini dile getirerek, "Ziyaretçilerimiz günün 3 saati farklı DJ'leri dinleme imkanı bulurken, festivalin bir saatini de ziyaretçilerimize farklı danslar öğretmeye ayırdık." ifadelerini kullandı.

Festivalin gelecek dönemde daha fazla ziyaretçi çekeceğini vurgulayan Kapic, Bosna Hersek mutfağının dünyanın her kesiminden turistlerce beğenildiğini söyledi.

Festivalin, Bosna Hersek'e "cashless zone" denilen bir yeni uygulamayı getirdiğini belirten Kapic, "Yemeklerin ücretleri yalnızca kredi kartlarıyla ödenebiliyor. Kredi kartı olmayan ziyaretçilerimize girişte özel bir ödeme kartı veriyoruz." diye konuştu.

Çocuklar için oyun alanının da bulunduğu festival, 17 Ağustos'a kadar devam edecek.

