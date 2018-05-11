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Saraybosna'da Uluslararası Öğrenci Buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 15:55 | Son Güncelleme

Saraybosna'da Uluslararası Öğrenci Buluşması

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 11. Uluslararası Öğrenci Buluşması etkinliği düzenlendi.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve Genç İHH Saraybosna Derneğince, Cumhurbaşkanlığının himayesinde düzenlenen etkinlik kapsamında farklı ülkelerden öğrenciler Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'de (IUS) bir araya geldi.

Bu yıl "Dünya 5'ten büyüktür" sloganıyla gerçekleşen programda aralarında Kırgızistan, Moritanya, Gana, Filipinler, Bulgaristan, Makedonya ve Arnavutluk'un da olduğu 10 ülkeden öğrenciler kültürleri tanıma ve tanıtma fırsatı buldu.

UDEF temsilcisi Mehmet Fatih Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 11.si düzenlenen Uluslararası Öğrenci Buluşması kapsamında 41 ülkede etkinlikler yapıldığını belirterek, organizasyonun amacının uluslararası öğrencilerin birbiriyle ve bulundukları ülkedeki halkla kaynaşmasını sağlamak olduğunu dile getirdi.

Söz konusu etkinlik vesilesi ile öğrencilerin kendi kültür ve geleneklerini tanıtabildiklerini ifade eden Yıldız, gerçekleştirilen organizasyonun ilgi çektiğini söyledi.

Öte yandan etkinliğe katılan Moritanyalı IUS öğrencisi Edje Nouh, burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "İnsanlar çok cana yakın. Kendi kültürümüzü tanıtmak için bu festivale katılıyoruz. Kendi ülkemizden geleneksel kıyafetler, yiyecekler ve içecekler var. Standımızda ayrıca ülkemizdeki önemli tarihi binaların minyatürleri de bulunuyor." diye konuştu.

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11. Uluslararası Öğrenci Buluşması

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