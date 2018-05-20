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Saraybosna'daki büyük buluşma için binler Erdoğan'ı bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 14:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek için Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gelen yaklaşık 20 bin Avrupalı Türk, büyük buluşmaya az zaman kala "Zetra" Olimpik Spor Salonu'nu doldurdu

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) 6. Genel Kurulu'nun onur konuğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek için başkent Saraybosna'ya gelen 20 bine yakın Avrupalı Türk, büyük buluşmaya az zaman kala "Zetra" Olimpik Spor Salonu'nu doldurdu.

Çalışma ziyareti kapsamında Saraybosna'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları çerçevesinde UETD 6. Genel Kurulu'nda Avrupalı Türklere hitap edecek.

Almanya ve Avusturya başta olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkeleri, Bosna Hersek'in farklı şehirleri ve bölge ülkelerden gelen yaklaşık 20 bin kişi, Türkiye ve Bosna Hersek bayraklarıyla süslenmiş programın gerçekleşeceği salonu erken saatlerde doldurdu.

Salonda renkli görüntüler oluşturan binlerce insan, TSİ 15.00'te başlaması planlanan programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişini heyecanla bekliyor.

Oturma kapasitesi 12 bin olan spor salonuna sığmayan insanlar, salonun dışındaki bölümünde de toplanmaya başladı.

Katılımcılar, önceden hazırlanmış dev ekrandan buluşmayı takip edebilecek.

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