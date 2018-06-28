Saraybosna'daki tarihi Başçarşı'da mehteran coşkusu

SARAYBOSNA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliği, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Başçarşı'da konser verdi.

Pazar günü düzenlenecek 508. Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katılmak üzere Bosna Hersek'te bulunan TSK Mehteran Birliği, Saraybosnalılarla buluştu.

Şehrin kalbi konumundaki Ferhadiye Caddesi'nde yürüyen mehteran birliği, Saraybosna'nın en önemli simgelerinden sebilin bulunduğu tarihi Başçarşı Meydanı'nda mini bir konser verdi.

Geleneksel kıyafetleri ve enstrümanları ile vatandaşların ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği mehteran birliği, çaldıkları marşlarla keyifli dakikalar yaşattı.

Mehteran coşkusunu yaşayan vatandaşlar, alkışlarla marşlara eşlik etti. Mehteran Birliği, Boşnakça olarak da "Şehit Vedası" ve "Saraybosna Şehrim Benim" parçalarını seslendirdi.

Konsere, Avrupa Gücü (EUFOR) bünyesinde Bosna Hersek'te görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı ile ülkedeki diğer Türk kurumlarının temsilcileri de katıldı.

TSK Mehteran Birliği, yarın da tarihi ve turistik Mostar şehrinde konser verecek.

508. Ayvaz Dede Şenliklerine katılacak Birlik, cumartesi günü Donji Vakuf'ta, pazar günü de şenliklerin merkezi töreninin yapılacağı Prusac kasabasında konser verecek.

