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Saraybosna'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri doktora

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 11:05 | Son Güncelleme

20 Mayıs'ta Bosna Hersek'e çalışma ziyaretinde bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi tarafından fahri doktora tevdi edilecek - Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım: - "14 yaşında, genç ve uluslararası arenada ayakta durmaya çalışan bir üniversiteden bu fahri doktora belgesini, dünyanın en önemli liderlerinden birinin kabul etmesi bizim için bir onur"

SARAYBOSNA (AA) - KAYHAN GÜL - Bosna Hersek’te 2004'ten bu yana faaliyet gösteren Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), 20 Mayıs'ta bu ülkeyi ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a fahri doktora tevdi edecek.

IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Mayıs’taki çalışma ziyareti kapsamında üniversite tarafından kendisine tevdi edilecek fahri doktora hakkında açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri doktora unvanı verilmesinin birkaç yıldır düşünülen bir olay olduğunu aktaran Yıldırım, "2016 yılında da biz bunu vermeyi teklif etmiştik, ancak programı uymadığı için o günlerde gerçekleşmemişti." dedi.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın IUS'a ve Bosna Hersek'e yaptığı katkıların yanı sıra uluslararası politika bağlamındaki çabaları dolayısıyla böyle bir unvanı kendisine tevdi etme kararı aldıklarını vurguladı. IUS Rektörü, yoğun programına rağmen fahri doktora unvanını almayı ve üniversiteyi ziyaret etmeyi kabul ettiği için Erdoğan'a teşekkür etti.

Bağımsız Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna Hersek'e sahip çıkmasını istediğini anımsatan Yıldırım, IUS'un Erdoğan'ın telkinleriyle 2004'te Saraybosna Eğitimi Geliştirme Vakfı (SEDEF) tarafından kurulduğunu söyledi.

- "Amacımız kardeşlik ilişkisini geliştirmek"

Yıldırım, IUS'un amacının Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkisini geliştirmek ve Bosna Hersek'in gelişimine katkıda bulunmak olduğunu vurgulayarak "Bu doğrultuda uluslararası bir üniversite olarak İngilizce eğitim veriyoruz. Öğrencilerimizin yarısından çoğu Boşnak öğrenciler ve 56 farklı ülkeden öğrencilerimiz var. Dolayısıyla Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki ilişkilere ve Bosna Hersek’in yüksek öğrenim kalitesine katkıda bulunmak, Bosna Hersek gençlerini iyi bir şekilde eğitmek amacını güderken, aynı zamanda uluslararası arenadan gelen öğrencilerimizin de Bosna Hersek ve Türkiye'yi tanımasına yardımcı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

IUS'un aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedeflediği Bosna Hersek, Türkiye ve uluslararası camia arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacına hizmet ettiğini söyleyen Yıldırım, "Kurulduğundan beri Cumhurbaşkanımız, üniversitemize desteğini devam ettiriyor. Fahri doktorayı almaya gelmesi bile bizim için büyük bir destektir. 14 yaşında, genç ve uluslararası arenada ayakta durmaya çalışan bir üniversiteden bu fahri doktora belgesini, dünyanın en önemli liderlerinden birinin kabul etmesi bizim için bir onur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek'e Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) kongresi vesilesiyle geleceğini anımsatan Yıldırım, "Kongre'den sonra üniversitemize gelecek. Program henüz net değil. Cumhurbaşkanımız geldikten sonra kendisine üniversitemiz hakkında kısa bir bilgi verip fahri doktora belgesini tevdi edeceğiz. Konuşmasını dinledikten sonra da ayrılacağız." diye konuştu.

- Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, SEDEF tarafından 2004'te kuruldu. Farklı din ve kültürden insanların bulunduğu Saraybosna’da kurulan vakıf üniversitesi, 2004-2005 akademik yılında Yabancı Dil Okulu'nda İngilizce hazırlık sınıfı ile eğitime başladı. 2005-2006 akademik yılında ise çeşitli programlarda lisans öğretimi getirildi.

IUS'ta bugün 56 ülkeden yaklaşık bin 700 öğrenci eğitim görüyor.

IUS, Türkiye ile Bosna Hersek arasında bir köprü vazifesi görerek her iki ülke halkının birbirini tanıması, birbirine yakınlaşması, ortak değerlerin yeniden canlandırılması ile sosyal, kültürel ve ekonomik yönlerden Bosna Hersek’in gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından da tanınan IUS diploması, tüm Bosna Hersek'te ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde de geçerli.

Lisans, yüksek lisans ve doktora imkanı da sunan üniversitede ABD, İngiltere, Almanya, Avustralya, Makedonya, Polonya, İtalya, İspanya, Mısır, Türkiye ve Bosna Hersek gibi çeşitli ülkelerden 110’a yakın akademisyen ders veriyor.

IUS, bugüne kadar bin 387’si lisans, 308’i yüksek lisans ve 18’i doktora olmak üzere bin 713 mezun verdi.

Üniversitede 5 fakülte ve 18 bölüm bulunuyor.

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Ahmet Yıldırım bosna hersek cumhurbaşkanı IUS Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

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