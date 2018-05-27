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Saraybosnalı ailenin bir asırlık fayton geleneği

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 11:20 | Son Güncelleme

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, bir asırdan daha uzun zamandır faytonculuk yapan Mahmutovic ailesi, kaybolmaya yüz tutan bu geleneği üç nesildir yaşatmaya çalışıyor - Başında fesiyle İlidza semtinde turist gezdiren Emin Mahmutovic: - "Dedem bu işe 120 yıl önce başlamış. Onun faytonu çok meşhurmuş. Bugünün Rolls-Royce'u gibi görülürmüş"

SARAYBOSNA (AA) - EMRE BAŞTUĞ - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bir asırdan daha uzun süredir faytonculuk yapan Mahmutovic ailesi, kaybolmaya yüz tutan geleneği üç nesildir ayakta tutmaya çalışıyor.

Yaklaşık 120 yıl önce, Saraybosna sokaklarında at arabasını dönemin taksisi olarak kullanan dedesinin izinden giden Emin Mahmutovic (65), bugün şehirdeki en eski faytonculardan biri olarak mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Atlara ve faytonlara olan ilgisi, henüz 10 yaşındayken babasının işlettiği nalbant dükkanında çalışmasıyla başlayan Mahmutovic, koca bir ömre sığdırdığı mesleğini "aşk ile yaptığı vazgeçilmez bir tutku" olarak görüyor.

Vrelo Bosne Milli Parkı'nın eşsiz güzellikteki ağaçlı yolunda turistleri gezdiren Mahmutovic, babasından devraldığı bu mesleği geleceğe taşıyabilmesi ve aile geleneğini sürdürebilmesi için oğluna da öğretiyor.

Renkli kişiliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Mahmutovic, faytonu kullanırken taktığı ve kendisiyle özdeşleşen fesi ve giydiği yöresel kıyafetleriyle de turistlerin ilgi odağı.

- "Dedemin faytonu, bugünün Rolls-Royce'u"

Mahmutovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedesinin faytonculuk işine 120 yıl önce başladığını ve o dönemde ulaşımın at ve at arabalarıyla yapıldığını anlatarak, "Onun faytonu çok meşhurmuş. Bugünün Rolls-Royce'u gibi görülürmüş." dedi.

Dedesinin hayattayken at arabaları tamir ettiği ve fayton yaptığı bir dükkanı olduğunu dile getiren Mahmutovic, babasının kendisine öğrettiği birçok şeyi o dükkanda öğrendiğini aktardı.

Mahmutovic, geçmişte şehir merkezindeki tarihi Başçarşı'ya faytonuyla gitmenin büyük keyif olduğunu belirterek, "At arabaları, faytonlar zamanının en önemli ulaşım araçlarıydı. Faytonlar Başçarşı ile İlidza arasında da ulaşımı sağlıyordu. Bu güzergahta bir de tramvay vardı ama çok nadiren çalışıyordu. Keyfine düşkün olan Saraybosnalılar daha çok faytonu tercih ederdi." dedi.

İşini aşkla yaptığını ve vazgeçilmez bir tutku olarak gördüğünü ifade eden Mahmutovic, bir yandan ambulans şoförlüğü yapsa da kalbindeki mesleğin faytonculuk olduğunu söyledi.

Mahmutovic, sahip olduğu iki ata gözü gibi baktığını ve bakımlarını eksiksiz yaptığını anlatarak, dinlenmeleri için genelde onları birer gün aralıklarla tek olarak çalıştırdığını ifade etti.

- Aile geleneğini oğlu sürdürecek

Genellikle yerli ve yabancı turistleri taşıdığını, kimi zaman da düğünlerde gelin-damat için hizmet verdiğini dile getiren Mahmutovic, oğlunun da yanında çalışarak bu işi öğrendiğini, gelecekte bu geleneği onun devam ettireceğini söyledi.

Emin Mahmutovic'in oğlu Dzenan da zaman zaman babasının yanında çalıştığını ve faytonculuğu öğrendiğini belirterek, dördüncü nesil olarak aile geleneğini devam ettirecek olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Faytonculuğun göründüğü kadar kolay olmadığını ve büyük sorumluluk gerektiğini kaydeden Dzenan Mahmutovic, "Bu iş aslında bir bağımlılık gibi. Bir kez alıştınız mı, bir daha bırakamazsın." dedi.

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bosna hersek Emin Mahmutovic Geleneksel faytonculuk Vrelo Bosne

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