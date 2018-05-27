Saraybosnalı ailenin bir asırlık fayton geleneği

SARAYBOSNA (AA) - EMRE BAŞTUĞ - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bir asırdan daha uzun süredir faytonculuk yapan Mahmutovic ailesi, kaybolmaya yüz tutan geleneği üç nesildir ayakta tutmaya çalışıyor. Yaklaşık 120 yıl önce, Saraybosna sokaklarında at arabasını dönemin taksisi olarak kullanan dedesinin izinden giden Emin Mahmutovic (65), bugün şehirdeki en eski faytonculardan biri olarak mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Atlara ve faytonlara olan ilgisi, henüz 10 yaşındayken babasının işlettiği nalbant dükkanında çalışmasıyla başlayan Mahmutovic, koca bir ömre sığdırdığı mesleğini "aşk ile yaptığı vazgeçilmez bir tutku" olarak görüyor. Vrelo Bosne Milli Parkı'nın eşsiz güzellikteki ağaçlı yolunda turistleri gezdiren Mahmutovic, babasından devraldığı bu mesleği geleceğe taşıyabilmesi ve aile geleneğini sürdürebilmesi için oğluna da öğretiyor. Renkli kişiliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Mahmutovic, faytonu kullanırken taktığı ve kendisiyle özdeşleşen fesi ve giydiği yöresel kıyafetleriyle de turistlerin ilgi odağı.

- "Dedemin faytonu, bugünün Rolls-Royce'u" Mahmutovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedesinin faytonculuk işine 120 yıl önce başladığını ve o dönemde ulaşımın at ve at arabalarıyla yapıldığını anlatarak, "Onun faytonu çok meşhurmuş. Bugünün Rolls-Royce'u gibi görülürmüş." dedi. Dedesinin hayattayken at arabaları tamir ettiği ve fayton yaptığı bir dükkanı olduğunu dile getiren Mahmutovic, babasının kendisine öğrettiği birçok şeyi o dükkanda öğrendiğini aktardı. Mahmutovic, geçmişte şehir merkezindeki tarihi Başçarşı'ya faytonuyla gitmenin büyük keyif olduğunu belirterek, "At arabaları, faytonlar zamanının en önemli ulaşım araçlarıydı. Faytonlar Başçarşı ile İlidza arasında da ulaşımı sağlıyordu. Bu güzergahta bir de tramvay vardı ama çok nadiren çalışıyordu. Keyfine düşkün olan Saraybosnalılar daha çok faytonu tercih ederdi." dedi. İşini aşkla yaptığını ve vazgeçilmez bir tutku olarak gördüğünü ifade eden Mahmutovic, bir yandan ambulans şoförlüğü yapsa da kalbindeki mesleğin faytonculuk olduğunu söyledi.