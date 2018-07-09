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Saraybosnalılar Srebrenitsa kurbanlarını gözyaşlarıyla uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 14:04 | Son Güncelleme

Soykırımın 23. yıl dönümünde toprağa verilecek 35 kurbanın cenazelerini taşıyan konvoy, Saraybosna'dan gözyaşlarıyla Potoçari Anıt Mezarlığı'na yolcu edildi

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın 23. yıl dönümünde toprağa verilecek 35 kurbanın cenazelerini taşıyan konvoy, başkent Saraybosna'dan Potoçari Anıt Mezarlığı'na uğurlandı.

Sabah Visoko şehrinden yola çıkan cenazeler, başkent Saraybosna'ya ulaştı. Mareşal Tito ve Mula Mustafe Baseskija caddelerinden geçen konvoy, gözyaşlarıyla 11 Temmuz'daki törenlerin ardından defnedilecekleri Potoçari'ye yolcu edildi.

Cumhurbaşkanlığı binası önünde bir süre duran konvoy, çiçekler ve dualarla uğurlandı.

Uğurlamaya yüzlerce Saraybosnalının yanı sıra Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic, Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Sefik Dzaferovic, Saraybosna Belediye Başkanı Abdulah Skaka da katıldı.

Konvoy, Saraybosna'dan ayrılmadan önce Öldürülen Çocuklar Anıtı ve Bosna'daki savaşta iki büyük katliamın yaşandığı Markale pazar yerinde de bir süre durdu.

- "Bizim için zor bir gün"

Visoko'dan konvoyu uğurlamaya gelen Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic, 11 Temmuz'da defnedilecek 35 kurban arasında 4 çocuğun ve bir hamile kadının da bulunduğunu anımsatarak, "Sadece askerlerimizi değil, çocuk, kadın ve yaşlılarımızı da öldürdüler." dedi.

Bu yıl amcasını defnedecek Dezina Habibovic de "Maalesef onun tüm parçalarına ulaşılamadı. Uzun süre bekledikten sonra bu yıl gömülmesine karar verdik. Bizim için zor bir gün. Kardeşimi de tüm kemikleri bulunamadan toprağa vermiştik." diye konuştu.

Akşam Potoçari'ye ulaşması beklenen cenazeler, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasına yerleştirilecek.

Yarın akşam Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşınacak tabutlar, 11 Temmuz'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

- En genç kurban 16, en yaşlısı 71 yaşındaydı

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak sivili ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Bu yıl toprağa verilecek 35 kurbanın en genci öldürüldüğünde 16 yaşında olan Vesid İbric, en yaşlısı ise 71 yaşında öldürülen Sahin Halilovic. 11 Temmuz'da defnedilecek kurbanlar arasında ayrıca, orman yolunda 6 aylık hamileyken eşi ile öldürülen Remzija Dudic de bulunuyor.

Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıktaki toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 610'a yükselecek.

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