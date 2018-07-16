"Saraybosna'nın hafızası" Türk bayrağına büründü

SARAYBOSNA (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın sembollerinden ve "şehrin hafızası" olarak adlandırılan tarihi Vijecnica Kütüphanesi Türk bayrağına büründü.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç'un yanı sıra ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ve Avrupa Gücü (EUFOR) bünyesinde görev yapan Türk askerleri ile vatandaşların da katılımıyla demokrasi nöbeti tutuldu.

Bir saate yakın kentin simgelerinden Vijecnica Kütüphanesi önünde duran grup, kütüphanenin üzerine yansıtılan dev Türk bayrağı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükelçi Koç, iki gün boyunca hain darbe girişiminin ikinci yılı kapsamında bir dizi anma programı düzenlediklerini anımsatarak, 15 Temmuz'dakine benzer darbe girişimlerinin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) öğrencisi Yusuf İşler de 15 Temmuz şehitlerini anmak üzere bir araya geldiklerini belirterek, bir darbe girişiminin tüm ülkeye ne kadar zarar verebileceğinin, 15 Temmuz 2016'da görüldüğünü kaydetti.