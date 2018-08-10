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"Saraybosna'nın Kalbi" ödülü Nuri Bilge Ceylan'ın oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 23:52 | Son Güncelleme

Nuri Bilge Ceylan'a 24. Saraybosna Film Festivali kapsamında 'Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü' verildi - Yönetmen Nuri Bilge Ceylan: - "Bu ödülü bütün kalbimle kabul ediyorum"

SARAYBOSNA (AA) - Dünyaca ünlü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a 24. Saraybosna Film Festivali kapsamında "Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü" takdim edildi.

Başkentteki tarihi Ulusal Tiyatro'da geleneksel kırmızı halı geçişiyle başlayan 24. Saraybosna Film Festivali'ne Nuri Bilge Ceylan damgasını vurdu.

Festivalin en prestijli ödüllü olarak gösterilen "Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nün bu yılki sahibi dünyaca ünlü senarist ve yönetmen Ceylan oldu.

Ödülünü, Festival Direktörü Mirsad Purivatra'dan alan Ceylan burada yaptığı konuşmada, "Saraybosna'nın Kalbi" ödülünü almanın büyük bir onur olduğunu belirterek, "Bu ödülü bütün kalbimle kabul ediyorum." dedi.

Saraybosna Film Festivali'ne bugüne kadar üç defa katıldığını belirten Ceylan, etkinliğin en beğendiği festivallerden biri olduğunu dile getirdi.

Ceylan, Festival Direktörü Mirsad Purivatra'nın sadece iyi bir sinema lezzetine sahip bir insan değil, aynı zamanda gerçekten çok iyi bir kişi olduğunu ifade ederek, "Ödül için çok teşekkür ediyorum. Bunu asla unutmayacağım." diye konuştu.

"Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne layık görülen diğer bir isim ise ASA Grup ve Hastor Vakfı kurucusu iş adamı Nijaz Hastor oldu.

Nijaz Hastor, bu ödüle layık görülmenin gerçekten büyük bir onur olduğunu ifade ederek, Saraybosna Film Festivali'nin başlangıcından bu yana çok başarılı işlere imza attığını, tüm dünyayı Saraybosna'ya getirdiğini ve insanları daha da yakınlaştırdığını söyledi.

Festival kapsamında, Ceylan'ın, Ahlat Ağacı, Bir Zamanlar Anadolu'da, Kış Uykusu, Mayıs Sıkıntısı, Uzak, İklimler ve Kasaba fimleri de sinemaseverlerle buluşacak.

Ceylan'ın fotoğraflarından oluşan "Türkiye Sinemaskop" adlı sergi de yarın Bosna Hersek Sanat Galerisi'nde açılacak.

Dünyanın farklı ülkelerinden onlarca başarılı film, yönetmen ve yapımcıyı bir araya getiren ve 17 Ağustos'a kadar devam edecek festivalde 56 ülkeden 266 film sinemaseverlerle buluşacak.

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