"Saraybosna'nın Kalbi" ödülü Nuri Bilge Ceylan'ın oldu

SARAYBOSNA (AA) - Dünyaca ünlü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a 24. Saraybosna Film Festivali kapsamında "Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü" takdim edildi.

Başkentteki tarihi Ulusal Tiyatro'da geleneksel kırmızı halı geçişiyle başlayan 24. Saraybosna Film Festivali'ne Nuri Bilge Ceylan damgasını vurdu.

Festivalin en prestijli ödüllü olarak gösterilen "Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nün bu yılki sahibi dünyaca ünlü senarist ve yönetmen Ceylan oldu.

Ödülünü, Festival Direktörü Mirsad Purivatra'dan alan Ceylan burada yaptığı konuşmada, "Saraybosna'nın Kalbi" ödülünü almanın büyük bir onur olduğunu belirterek, "Bu ödülü bütün kalbimle kabul ediyorum." dedi.

Saraybosna Film Festivali'ne bugüne kadar üç defa katıldığını belirten Ceylan, etkinliğin en beğendiği festivallerden biri olduğunu dile getirdi.

Ceylan, Festival Direktörü Mirsad Purivatra'nın sadece iyi bir sinema lezzetine sahip bir insan değil, aynı zamanda gerçekten çok iyi bir kişi olduğunu ifade ederek, "Ödül için çok teşekkür ediyorum. Bunu asla unutmayacağım." diye konuştu.