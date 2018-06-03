HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Saraybosna'nın ramazan topçusu eski ramazanları yeniden yaşatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 12:59 | Son Güncelleme

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ramazan aylarının en sevilen isimlerinden ve asırlık bir geleneğin taşıyıcılarından "ramazan topçusu" Smail Krivic, eski ramazanları yeniden yaşatıyor - Ramazan topçuluğu geleneğini bugünlere taşıyan Krivic: "Bu geleneğin yaşatılması ve ayakta tutulması çok önemli"

SARAYBOSNA (AA) - EMRE BAŞTUĞ - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ramazan aylarının en sevilen isimlerinden ve asırlık bir geleneğin taşıyıcılarından olan "ramazan topçusu" Smail Krivic, eski ramazanları yeniden yaşatıyor.

Başında fesi, yanında 21 yıllık yoldaşı ramazan topuyla, akşam ezanı için bekleyen müezzinlerin ve oruçluların kulaklarını açıp sesini duymayı bekledikleri ramazan topçusu Krivic, Osmanlı'dan kalma bu geleneği devam ettiren en yaşlı isimlerden biri.

Bosna Hersek'te eski Yugoslavya döneminde yasaklanan ramazan topu, Bosna Savaşı'nın (1992-1995) ardından yüzünü tekrar gösterebildi. Uzun yıllar sekteye uğratılmış bu gelenek, 1997 ramazanında Smail Krivic'in çabalarıyla yeniden yaşatılmaya başlandı.

Bugün Saraybosna'ya hakim Sarı Tabya'dan atılan topların kumandanı olan Krivic, iftara yaklaşık yarım saat kala topun bulunduğu tabyaya gelerek son hazırlıklarını yapıyor.

İftarlığını alarak tepeye gelenlerin gözlerini üzerine diktiği fesli kahraman, bir yandan saatini diğer yandan Saraybosna'nın eşsiz manzarasını izleyerek iftar vaktini bekliyor.

- Topun atılmasıyla tüm şehirde şenlik de başlıyor

Krivic, saatlerin iftarı müjdelemesiyle oruçlular için adeta müzikaldan bir parça olan top sesini tüm Saraybosna'ya dinletiyor. Top, gökyüzünde oluşturduğu ışık oyunlarıyla gözleri de kamaştırıyor.

Topun atılmasıyla Sarı Tabya ve tüm şehirde adeta ramazan şenliği başlıyor. Camilerin kandilleri yakılıyor, oruçlular iftar sofralarının vazgeçilmezi somunlarını farklı türden peynirler kullanılarak yapılan geleneksel topa isimli iftarlıklarına bandırıyor. Şehir, top sesiyle adeta yeniden hayat buluyor.

Saraybosna'daki ramazan atmosferinde en önemli yeri oluşturan ramazan topunun emektarı Krivic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın çok özel bir ay olduğunu, ramazan topunun Saraybosnalılarda önemli bir yeri bulunduğunu ifade etti.

İftarın başladığını haber verdiği bu işi yapmayı çok sevdiğini anlatan Krivic, ramazan topu uygulamasının 2. Dünya Savaşı sonrasında Yugoslavya döneminde durdurulsa da bugün bu geleneği gururla devam ettirdiklerini kaydetti.

Krivic, yaptığı işin özen gerektirdiğini belirterek, gerekli malzemeleri arkadaşının dükkanından temin ettiğini ve bu malzemeleri güvenli bir şekilde sakladığını anlattı.

Uzun süreden beri bu işi yaptığı için artık insanların kendisine aşina olduğunu aktaran Krivic, "Bu geleneğin yaşatılması ve ayakta tutulması çok önemli." dedi.

PARTNERİnsanlığınızdan utandıran fotoğraflarİnsanlığınızdan utandıran fotoğraflar
Kapıkule'de 22 kilometrelik TIR kuyruğuKapıkule'de 22 kilometrelik TIR kuyruğu
Antalya sahilleri dolduAntalya sahilleri doldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bosna hersek gelenek osmanlı Ramazan ramazan topu Saraybosna

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran erken seçimleri öncesi gerginlik! Bursa'da İYİ Partililer ile MHP'liler arasında kavga

24 Haziran erken seçimleri öncesi gerginlik! Bursa'da İYİ Partililer ile MHP'liler arasında kavga

Nur Yerlitaş adeta eridi

Nur Yerlitaş adeta eridi

24 Haziran seçimleri için TRT'de kim ne kadar konuştu? Son verileri RTÜK üyesi İlhan Taşçı açıkladı

24 Haziran seçimleri için TRT'de kim ne kadar konuştu? Son verileri RTÜK üyesi İlhan Taşçı açıkladı

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Selahattin Fırat hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Selahattin Fırat hayatını kaybetti

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

İlginizi Çekebilir

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Muharrem İnce'den Adıyaman mitingine damga vuran hareket! Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşı ittirdi!

Muharrem İnce'den Adıyaman mitingine damga vuran hareket! Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşı ittirdi!

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vefatının 55. yıl dönümünde Nazım Hikmet şiirleri ve sözleri...

Vefatının 55. yıl dönümünde Nazım Hikmet şiirleri ve sözleri...

Son dakika! Kaniar Müslim öldürüldü

Son dakika! Kaniar Müslim öldürüldü

Tokat'ta acı bekleyiş! Halil Karaçam'dan haber yok

Tokat'ta acı bekleyiş! Halil Karaçam'dan haber yok

Sayısal Loto sonuçları 2 Haziran: Devirli ikramiye 2'ye bölündü!

Sayısal Loto sonuçları 2 Haziran: Devirli ikramiye 2'ye bölündü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bu iş bitti' dedi... Bağdat Caddesi'nde peş peşe durdurdular!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bu iş bitti' dedi... Bağdat Caddesi'nde peş peşe durdurdular!

Antalya'da son dakika gelişmesi! Sürat teknesi battı: 9 göçmen hayatını kaybetti

Antalya'da son dakika gelişmesi! Sürat teknesi battı: 9 göçmen hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.