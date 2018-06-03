Saraybosna'nın ramazan topçusu eski ramazanları yeniden yaşatıyor

İftarlığını alarak tepeye gelenlerin gözlerini üzerine diktiği fesli kahraman, bir yandan saatini diğer yandan Saraybosna'nın eşsiz manzarasını izleyerek iftar vaktini bekliyor.

Bugün Saraybosna'ya hakim Sarı Tabya'dan atılan topların kumandanı olan Krivic, iftara yaklaşık yarım saat kala topun bulunduğu tabyaya gelerek son hazırlıklarını yapıyor.

Başında fesi, yanında 21 yıllık yoldaşı ramazan topuyla, akşam ezanı için bekleyen müezzinlerin ve oruçluların kulaklarını açıp sesini duymayı bekledikleri ramazan topçusu Krivic, Osmanlı'dan kalma bu geleneği devam ettiren en yaşlı isimlerden biri.

SARAYBOSNA (AA) - EMRE BAŞTUĞ - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ramazan aylarının en sevilen isimlerinden ve asırlık bir geleneğin taşıyıcılarından olan "ramazan topçusu" Smail Krivic, eski ramazanları yeniden yaşatıyor.

- Topun atılmasıyla tüm şehirde şenlik de başlıyor

Krivic, saatlerin iftarı müjdelemesiyle oruçlular için adeta müzikaldan bir parça olan top sesini tüm Saraybosna'ya dinletiyor. Top, gökyüzünde oluşturduğu ışık oyunlarıyla gözleri de kamaştırıyor.

Topun atılmasıyla Sarı Tabya ve tüm şehirde adeta ramazan şenliği başlıyor. Camilerin kandilleri yakılıyor, oruçlular iftar sofralarının vazgeçilmezi somunlarını farklı türden peynirler kullanılarak yapılan geleneksel topa isimli iftarlıklarına bandırıyor. Şehir, top sesiyle adeta yeniden hayat buluyor.

Saraybosna'daki ramazan atmosferinde en önemli yeri oluşturan ramazan topunun emektarı Krivic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın çok özel bir ay olduğunu, ramazan topunun Saraybosnalılarda önemli bir yeri bulunduğunu ifade etti.

İftarın başladığını haber verdiği bu işi yapmayı çok sevdiğini anlatan Krivic, ramazan topu uygulamasının 2. Dünya Savaşı sonrasında Yugoslavya döneminde durdurulsa da bugün bu geleneği gururla devam ettirdiklerini kaydetti.

Krivic, yaptığı işin özen gerektirdiğini belirterek, gerekli malzemeleri arkadaşının dükkanından temin ettiğini ve bu malzemeleri güvenli bir şekilde sakladığını anlattı.

Uzun süreden beri bu işi yaptığı için artık insanların kendisine aşina olduğunu aktaran Krivic, "Bu geleneğin yaşatılması ve ayakta tutulması çok önemli." dedi.

