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Sarayburnu'nda utandıran görüntü! Türkiye'nin ilk Atatürk heykeli kaderine terk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 13:10 | Son Güncelleme

İstanbul'un sembollerinden biri olan Türkiye'nin ilk Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk heykeli 2004 senesinden beri perdelerin arkasında zarar görüyor. Heykelin çevresindeki duvarların kırıklar içinde, kaide ve heykelin ise kir ve pas içinde olduğu görülüyor.

Sarayburnu'nda utandıran görüntü! Türkiye'nin ilk Atatürk heykeli kaderine terk edildi

3 Ekim 1926’da Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapılan ve İstanbul Sarayburnu’nda bulunan ilk Atatürk heykeli 2004 yılından beri metal perdelerle çevrili.

2004’te temeli atılan Marmaray Projesi ile birlikte Sarayburnu'nda platformda çalışacak işçiler için yatakhaneler yapılmış, malzemeler depolanmış ve vinçler kurulmuştu.

Atatürk heykelinin de içinde bulunduğu Sarayburnu Parkı'nın bir kısmı metal perdelerle kapatılmıştı. Marmaray projesinin 29 Ekim 2013’te tamamlanmasına ve hizmete girmesine rağmen Atatürk heykelinin çevresi hala metal perdelerle kapalı.

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KAİDE DUVRALARI KIRIK DURUMDA

2004 yılından beri metal perdelerle çevrili olan Atatürk heykelinin son hali içler acısı. Kaide ve heykel olmak üzere iki kısımdan oluşan anıt, iki kademeli dörtgen bir platform üzerinde...

Sözcü'den Seda Önceler'in haberine göre, yıllardır bakım yapılmayan ve perdelerin arkasında bırakılan anıtı çevreleyen duvar iki taraftan da yıkılmış durumda.

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1883 yılında doğan ve 1945 yılında yaşamını yitiren Heinrich Krippel Türkiye’de gerçekleştirdiği anıt heykeller ile tanınıyor. I. Dünya Savaşı’na topçu subayı olarak katılan ve 1925 yılında Atatürk anıtları yaptırılmak amacı ile Türk Hükümeti’nin davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Krippel, 1938’e kadar 13 yıl Türkiye’de kalarak Atatürk heykelleri gerçekleştirdi. Atatürk sanatçıyı köşkte misafir ederek hazırlayacağı tüm heykeller için kendisine poz vermişti. Krippel bu heykel ve anıtların ön çalışmaları ve taslaklarını Türkiye’de hazırladı. Bu taslaklardan tasarlanarak hazırlanan heykel kalıpları sanatçının Viyana’daki atölyesinde üretildi ve Viyana Birleşik Maden işletmelerinde bronza döküldü. Bu heykeller daha sonra parçalar halinde Türkiye’ye getirildi ve yerlerinde monte edildi. Sarayburnu Atatürk Anıtı 3 Ekim 1926, Konya Atatürk Anıtı 29 Ekim 1926, Ankara Zafer Anıtı 24 Kasım 1927, Samsun’daki Onur Anıtı 15 Ocak 1931, Afyonkarahisar’daki ünlü Büyük Utku Anıtı 24 Mart 1936, Ankara Sümerbank içindeki Oturan Atatürk Anıtı 1938, bilinen ünlü eserleri.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Sarayburnu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Atatürk heykeli

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Yapa yapa heykel haberimi yapıyorsunuz ulan cehapekkya söyleyin işbank vs para basıyor takip etsin hep cukka olmaz az saygıyı icraat a çevirsinler
Rezalet !!!
bu ülkeyi mustafakemalatatürk kurdu bunu unutmayın
bizim kadar heykeli olan başka ülke yoktur sanırım bi kaç güzel yere koyulur tamam
Şaka mı bu haber Akp geldiğinden bu yana Heykeller düşünceler rejimle bir savaş veriyor Meclis’i anayasayı andımızı İstiklal marşına kadar kaldırıp donbıra çevirecek 3 g başkomutan ları
kac kez gidip gormek istedigimize ragmen bize her seferinde burda toprak kaymasi var yaklasmayin diye ucuz yalanlar atarak yaklastirmayan yetkililere sesleniyorum. illa bu tur haberler cikinca mi olaylara mudahale etmeniz gerekiyor. tarihimize yapitlarimiza ozen gostermeyi korumayi ne zaman anlicaz acaba
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