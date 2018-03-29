Sarayburnu'nda denizde bulunan ceset

İSTANBUL (AA) - Fatih'te denizde bulunan erkek cesedinin, hakkında kayıp başvurusunda bulunulan İtalyan uyruklu Alessandro Firoi'ye ait olup olmadığı DNA testi sonucuyla ortaya çıkacak.

Alınan bilgiye göre, Sarayburnu sahilinde dün akşam bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi üzerinde Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ilk incelemede, baş bölgesinde bir yara izi olduğu tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin araştırmasında, cesedin İtalyan uyruklu Eigio Firoi'nin kayıp başvurusunda bulunduğu oğlu Alessandro Firoi'ye (33) benzediği belirlendi.

Alessandro Firoi'nin 13 Mart'ta İstanbul'a geldiği, kendisinden haber alamayan babası Eigio Firoi'nin de geçen hafta İstanbul'a gelip polise kayıp başvurusunda bulunduğu kaydedildi.

Kaldığı otelden 14 Mart'ta ayrılan ve geri dönmeyen Firoi'nin babası Eigio Firoi'nin, Adli Tıp Kurumu'na geldiği ve kendisine gösterilen cesedin oğlu Alessandro'ya benzediğini söylediği öğrenildi.

Cesedin Alessandro Firoi'ye ait olup olmadığının, baba Eigio Firoi'nden alınacak DNA örneğiyle karşılaştırıldıktan sonra ortaya çıkacağı bildirildi.