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Saray'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 21:01 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’ın Saray ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Saray'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Saray ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığının 22 derece olduğu Saray'da, sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Şiddetli yağmur nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşarken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına sığındı.
Yağış özellikle Çukuryurt Mahallesi'nde su baskınlarına neden oldu. Su birikintileri nedeniyle hem yayalar, hem de sürücüler zor anlar yaşadı. Mahallede ekili alanlarda sular altında kaldı. Mahalle sakinlerinden Eser Değirmenci, son 18 yıldır her şiddetli yağışta aynı sorunla karşı karşıya geldiklerini söyledi. Ahmet Duygu ise rögar kapaklarının yukarıda kalmasından dolayı yağmur sularının biriktiğini belirterek, belediyeden soruna çözüm bulmasını istedi.
Öte yandan belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlatırken, vatandaşları ise ev ve işyerlerine olası su baskınlarına karşı uyardı.

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