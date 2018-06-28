"Saraydan Kız Kaçırma" İstanbul'da seyirciyle buluştu

"Belmonte, Selim Paşa'nın hareminde tutsak olarak yaşayan sevgilisi Constanze'yi kurtarmak için İstanbul'a gelir. Sevgilisi ile birlikte Paşa'nın yanında yaşayan hizmetçisi, Pedrillo'nun yardımıyla sarayda kendine bir iş bulur ve sevgilisini kaçırma planları yapmaya başlar. Paşa'nın sadık hizmetçisi Osman kuşkulanmaktadır. Sonunda tam kaçmak üzerelerken, Osman tarafından yakalanırlar. Paşa, Belmonte'yi sorguladığında, onun can düşmanının oğlu olduğunu öğrenir. Artık hepsi çaresizlik içinde ölümü beklemektedir. Ancak bir mucize olur ve Selim onları bağışlar, ülkelerine geri dönmelerine izin verir."

Yapıt, yarın İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde yeniden sahnelenecek.

