"Saraydan Kız Kaçırma" İstanbul'da seyirciyle buluştu

İSTANBUL (AA) - "Saraydan Kız Kaçırma" operası, İstanbul Arkeoloji Müzeleri bahçesinde seyirciyle buluştu.
Wolfgang Amadeus Mozart'ın dünyaca ünlü başyapıtı olan eser, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali" kapsamında sahnelendi.
Türkiye'de ilk defa sahne alan ünlü isimlerin bir araya geldiği "Saraydan Kız Kaçırma" operası, Yekta Kara'nın rejisiyle ve şef Zdravko Lazarov yönetiminde gerçekleştirildi.
Esere eşlik eden koronun şefliğini ise Paolo Villa üstlendi.
Yaklaşık 2 saat süren eserde, "Belmonte" karakterini Erdem Erdoğan, "Osman" karakterini Tuncay Kurtoğlu, "Konstanze" karakterini Ayşe Sinem Ekşioğlu, "Blondchen" karakterini Zerrin Karslı, "Pedrillo" karakterini Emrah Sözer ve "Selim Paşa" karakterini ise Kamil Kaplan canlandırdı.
Eserin kostüm tasarımında Şanda Zıpçı'nın, ışık tasarımında ise Metin Koçtürk'ün imzası bulunuyor.
Dünyada ilk kez 1782 yılında Viyana'da, Türkiye'de ise 1959 yılında Ankara'da seyirciyle buluşan ve 16'ncı yüzyılda İstanbul'da geçen eserin konusu şöyle:
"Belmonte, Selim Paşa'nın hareminde tutsak olarak yaşayan sevgilisi Constanze'yi kurtarmak için İstanbul'a gelir. Sevgilisi ile birlikte Paşa'nın yanında yaşayan hizmetçisi, Pedrillo'nun yardımıyla sarayda kendine bir iş bulur ve sevgilisini kaçırma planları yapmaya başlar. Paşa'nın sadık hizmetçisi Osman kuşkulanmaktadır. Sonunda tam kaçmak üzerelerken, Osman tarafından yakalanırlar. Paşa, Belmonte'yi sorguladığında, onun can düşmanının oğlu olduğunu öğrenir. Artık hepsi çaresizlik içinde ölümü beklemektedir. Ancak bir mucize olur ve Selim onları bağışlar, ülkelerine geri dönmelerine izin verir."
Yapıt, yarın İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde yeniden sahnelenecek.
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