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"Saraydan Kız Kaçırma" yarın izleyiciyle buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 17:34 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen festivalde sergilenen eser, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde izlenebilecek

İSTANBUL (AA) - Mozart'ın dünyaca ünlü başyapıtı "Saraydan Kız Kaçırma" operası, "9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali"nde sahnelenecek.

Eser, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen festival kapsamında İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Şef Zdravko Lazarov yönetiminde, Yekta Kara'nın rejisiyle sunulan eser, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.

Eser, 29 Haziran'da bir kez daha sanatseverlerle buluşacak.

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- "La Traviata" 3-4 Temmuz'da sunulacak

İtalya'dan festival için gelen Macerata Opera Festival, 3-4 Temmuz'da Giuseppe Verdi'nin 165 yıllık eseri "La Traviata"yı sergileyecek.

Henning Brockhaus'un rejisini yaptığı, İtalyan şef Alessandro Cedrone yönetiminde gerçekleşecek performans, Zorlu PSM'de izlenebilecek.

Özellikle ayna ve projeksiyon kullanılarak uygulanan dekoru ve kostümleriyle ilgi çeken prodüksiyonda "Violetta" rolünü Avrupa'nın en önemli sahnelerinde başrol olarak yer alan ve hayatını Fransa'da sürdüren soprano Burcu Uyar üstlenecek.

Leyla Gencer’in öğrencisi olan tenor Georgio Oniani, Wienstaatsoper ile dünyanın önemli baritonları arasında sayılan Vladimir Stayanov'un da yer alacağı etkinlikte, Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası da sahnede olacak.

Nikos Kazancakis'in ünlü eseri "Zorba" ise Mikis Theodorakis'in müziği, Lorca Massine'nin metni ve koreografisiyle festival seyircisiyle buluşacak.

Dünyanın en popüler eserlerinden biri olan ve bugüne kadar 35'ten fazla ülkede sergilenen eser, iki sezon kapalı gişe oynadığı Ankara'dan sonra 7 Temmuz'da yine Zorlu PSM'de izlenebilecek.

Şef Bujor Hoinic yönetiminde solo şarkılar ve korolu bölümleriyle dikkati çeken eser, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.

Festival 7 Temmuz'da sona erecek.

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