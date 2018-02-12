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Saraylı Motosikletçiler Afrin şehitlerini andı

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 03:00 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Saray İlçesinde, Saray Motosiklet Kulübü üyeleri Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla "Afrin Şehitlerine Saygı ve Mehmetçik’e Destek Sürüşü" düzenlendi.Kulüp üyeleri Türk bayraklarıyla süsledikleri motosikletleriyle konvoy oluşturup Atatürk Meydanından başladıkları ilçe turuyla tekrar meydana geldi.

Saraylı Motosikletçiler Afrin şehitlerini andı

Tekirdağ’ın Saray İlçesinde, Saray Motosiklet Kulübü üyeleri Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla "Afrin Şehitlerine Saygı ve Mehmetçik’e Destek Sürüşü" düzenlendi.
Kulüp üyeleri Türk bayraklarıyla süsledikleri motosikletleriyle konvoy oluşturup Atatürk Meydanından başladıkları ilçe turuyla tekrar meydana geldi. Konvoyun geçtiği güzergahta, diğer sürücüler de klakson çalarak motosikletlilere destek verdi.
Saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Kulüp Başkanı Ceyhun Bilecen, " Hepinizin bildiği gibi ülkemizin içinde bulunduğu durum, mevcut şartlar ve dış güçlerin de etkisiyle Afrin’de Zeytin Dalı Operasyonu başlatılmıştır. Türkiye Motosiklet Platformu ve Motor Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu işbirliği ile tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak düzenlenen bir sürüş yapmayı düşündük. Az da olsa bu durumun önemini önemsemeyenlere göstermek için Trakya Motor Kulüpler Birliği olarak siz kıymetli arkadaşlarımızla gerek motor severler olarak gerekse bisikletçiler olarak farkındalık sürüşümüzü yaptık. görevi başında olan tüm Mehmetçiklerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Görevi başında şehit olan tüm askerlerimize Allah’tan rahmet geride bıraktığı ailelerine başsağlığı diliyorum. Vatan bu evlatlarımıza minnettardır. Ne mutlu Türküm diyene" dedi.
Saray Motosiklet Kulübü üyeleri başkan Ceyhun Bilecen’in konuşmasının ardından vatandaşların alkışları eşliğinde meydandan ayrıldılar.

Saraylı Motosikletçiler Afrin şehitlerini andı

Saraylı Motosikletçiler Afrin şehitlerini andı

Saraylı Motosikletçiler Afrin şehitlerini andı

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