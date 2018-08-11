Sardala Koyu, sıra dışı doğasıyla büyülüyor

İnsan elinin değdiği tek bir yapının bile bulunmadığı Sardala Koyu, hafta sonları kamp çadırlarıyla doluyor. Geceyi dalga sesini dinleyip, yıldızları izleyerek geçiren kampçılar, ilginç kaya oluşumlarının egzotik manzaralar sunduğu bir güne uyanıyor.

Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğayla iç içe bir hafta sonu geçirmek isteyen tatilciler, soluğu GSM operatörlerinin kapsama alanı dışında kalan Sardala Koyu'nda alıyor. Şile ile Kandıra sınırında yer alan koy, en yakın yerleşim alanına 7 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Doğa yürüyüşü, yüzme, su altı dalışı, kuş gözlemciliği, mağara gezisi, kano gibi aktivitelere imkan sağlayan Sardala Koyu, aynı anda farklı deneyimler yaşamak isteyen doğa tutkunlarının uğrak yeri oluyor.

Koyun arkasındaki ormanın içerisinde kalan ve yalnızca 1 kilometrelik bir yürüyüşle gidilebilen egzotik doğa oluşumu Cennet Havuzu, eşsiz güzelliğiyle görenleri büyülüyor.

Denizle bağlantılı olması sayesinde suyu her zaman temiz kalan doğal havuz, bölge halkının olduğu kadar doğa tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Denizin dalgalı olduğu zamanlarda bile rahatlıkla yüzme imkanı sağlayan doğa oluşumu, su altı güzelliğiyle de cezbediyor.

Müdavimleri tarafından "yeryüzü cenneti" olarak tanımlanan doğal havuzun, milli mücadele kahramanlarından İpsiz Recep tarafından karargah olarak kullanıldığı da rivayet ediliyor.

Sardala Koyu'na İzmit ve İstanbul'dan da gidilebiliyor. İzmit yönünden hareket edenler D-605 karayolundan Ağva'ya ayrılan 26 kilometrelik güzergahı takip ederek koya ulaşabiliyor. İstanbullular ise Şile ve Ağva üzerinden 1 saatlik bir yolculuğun sonunda varıyor.

- "Kayaların arasından geçerek denize açılıyoruz"

Cennet havuzunda yüzmek için İzmit'ten kardeşleri ve yeğenleriyle birlikte bölgeye gelen Halis Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailece yılda en az 20-30 kez denize gittiklerini, o yüzden Karadeniz'in Kocaeli ve İstanbul'daki tüm koylarını gezdiklerini söyledi.