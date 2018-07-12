"Sarı Fırtına" yağlı parmak güreşinde yenildi

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 652'nci ve 656'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı "Sarı Fırtına" lakaplı İsmail Balaban'la yaptığı yağlı parmak güreşini kazandı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin düzenlendiği Sarayiçi'nde bir içecek firması, yağlı parmak güreşi standı kurdu. Standa gelen Gürkan ve Balaban, güreş öncesi parmaklarını yağladı.

Hakemin kuralları hatırlatmasının ardından başlayan yağlı parmak güreşi yaklaşık 1,5 dakika sürdü.

Gürkan, Balaban'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Belediye Başkanı Gürkan, güreşin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, başpehlivanla parmak güreşi yapmanın kolay olmadığını söyledi.

Elindeki kızarıklığı gösteren Gürkan, "İsmail, Atatürkümüz'ün de bahsettiği ender pehlivanlarımızdan. Hem yüreği kocaman hem gücü muhteşem hem imanı muhteşem aslan kardeşimiz bizim. Kendisiyle gurur duyuyoruz." dedi.

Başpehlivan Balaban da ilk kez parmak güreşi yaptığını belirterek, "Muhtemelen başkanımızın da ilk güreşi. Zevkli bir müsabaka oldu, başkanımızı tebrik ediyorum galip geldiğinden dolayı. Bu maçı kabul etmiyorum, sahaya çıkıp yağlanıp güreşmeliyiz. Kispet giyip güreşelim. Gücümü tam sergileyemedim." diye konuştu. "Maçta şike var" diye espri yapan Balaban, Gürkan'ı kutladı.

Güreşin ardından hakem Balaban ve Gürkan'ın elini havaya kaldırdı.

Belediye başkanı Gürkan, standa gelen çocuklarla da parmak güreşi yaptı.

