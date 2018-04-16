Sarıcakayalı kadınların Bursa’ya kültür gezisi

Sarıcakaya Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen kültür gezilerine katılan kadınların ilk durağı Bursa oldu.

Program dahilinde düzenlenen kültür gezileri sayesinde Sarıcakayalı kadınlar, tarihi ve kültürel açıdan öne çıkan şehirleri tanıma fırsatı buluyor. Ayrıca düzenlenen geziye toplamda 135 kadın katılırken, Orhangazi ve Osmangazi türbeleri, Ulu Camii, Tophane, Saat Kulesi, Yeşil Cami ve Yeşil Türbe, Emir Sultan Camii ve Külliyesi, Hanlar Bölgesi, Cumalıkızık gibi tarihi mekanları ziyaret ettiler.

Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, konuyla ilgili kültür turlarının her yıl düzenli olarak geleneksel hale getirildiğini belirtti. Başkan Güler, "Kadınlarımızın ülkemizin doğal güzelliklerini görmeleri, tarihi ve kültürel açıdan öne çıkan şehirlerini tanımaları amacıyla bu turları düzenliyoruz. Bu yılki gezimizin ilk durağı Bursa oldu. Tüm hanımları tamamen ücretsiz gezdiriyoruz. Bursa’nın tarihi ve doğal güzellikleri rehberler öncülüğünde anlatılıyor. Hedefimiz insan diyoruz ve vatandaşlarımızın kültürel, sosyal faaliyetlerle kendini geliştirmesi adına hizmetlerimizi yürütüyoruz. Kendimizi bilmemiz, tarihimizi bilmemiz çok önemli. Bu doğrultuda düzenlediğimiz kültür turlarımızla vatandaşlarımıza ülkemizin tarihi ve kültürel açıdan öne çıkan şehirlerini gezip görmelerini, tanımalarını sağlıyoruz" diye konuştu.