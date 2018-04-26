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Sarıçam Platformu, çöplüğün kaldırılması için harekete geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 11:47 | Son Güncelleme

Sarıçam Platformu, şehir çöplüğünün faaliyetinin durdurulması için Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na başvurdu.Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan platform üyesi iş adamları, çöp tesisinin faaliyetiyle ilgili hazırlanan dilekçeyi imzalayarak birlikte belediyenin ilgili müdürlüğüne iletti.

Sarıçam Platformu, çöplüğün kaldırılması için harekete geçti

Sarıçam Platformu, şehir çöplüğünün faaliyetinin durdurulması için Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na başvurdu.
Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan platform üyesi iş adamları, çöp tesisinin faaliyetiyle ilgili hazırlanan dilekçeyi imzalayarak birlikte belediyenin ilgili müdürlüğüne iletti. Başvuru sonrası konuşan Sarıçam Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Taner Talaş, 10 milyar TL’lik özel sektör, 5 milyar TL’lik de devlet yatırımının olduğu Sarıçam bölgesinin maalesef bir cerahat gibi çöplük ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Şehrin çöplüğün bulunduğu bölgeye doğru kaydığını ifade eden Talaş, “20 bin adet konutun inşaatının tamamlandığı bir alanda çöpün varlığının olmasını hiçbir gerekçe ile savunamayız. Velev ki o çöp tesisinin hukuki bir şekilde o bölgede yer aldığı iddia edilsin. Ama buna rağmen biz tesisin hukuki olmadığını, yönetmeliklere ve sözleşmelere aykırı davrandığını iddia ediyoruz” dedi.
Hiçbir şeyin insan sağlığından daha önemli olmadığının altını çizen Talaş, “Hiç kimsenin yaptığı bir işlem başka bir insanın sağlığını ve hayat kalitesini düşüremez. Modern dünyada, 21. Yüzyılda, çağdaş Türkiye’de modern insanların yaşadığı Adana’da bu durumu savunamayız. Ben Büyükşehir Belediyesi’nin de aynı kanaati savunacağına inanıyorum. Ama bu bir süreç, başladık. Biz hukuka da idareye de güveniyoruz. Sarıçamlıya, Adanalıya sözümüz olsun, Adana’nın sağlık kalitesini, yaşam kalitesini ihlal eden o tesisin oradan gitmesiyle alakalı her türlü girişimi yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Adanalılar, yaşamsal bir tehlike ile karşı karşıya”
Sarıçam Platformu Hukuk Sözcüsü Avukat Bülent Maraklı ise herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu, Adana’da yaşayan insanların ise Katı Atık tesisi nedeniyle dengeli ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının kalmadığı belirtti. İnsanların tesis nedeniyle kötü çevre, toz, duman ve koku nedeniyle çok ciddi bir yaşamsal tehlike ile karşı karşıya olduğunu vurgulayan Maraklı, “Adana Büyükşehir Belediyesi’nin gecikmesizin derhal tedbir alması gerekir. Bu yasal anlamda bir sorumluluktur. Belediye bu konuda derhal alternatif çözümler üretmeli ve mevcut tesisin faaliyetini sonlandırmalıdır. Aksinde yarın çok geç olabilir ve milyonlarca insanımız, insanı yaşam koşullarından mahrum yaşayacak ve hasta olacaktır. Tesisin faaliyetinin derhal durdurulması için bugün idareye başvuru yapıyoruz. Başvurumuz reddedilir veya tesisin faaliyeti durdurulmaz ise Adana İdare Mahkemesi’nde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine dava açacağız” diye konuştu

Sarıçam Platformu, çöplüğün kaldırılması için harekete geçti

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