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Sarıcaoğlu: “Kavak üstüne düşeni yapacak”

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 15:41 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlediği basın toplantısında 24 Haziran 2018 tarihinde erken seçim yapılacağını açıklaması üzerine Samsun’un Kavak ilçesinde düğmeye basıldı."Kutlu yürüyüşe devam"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran 2018’de seçim yapılacağını açıklaması üzerine çalışmalara start verdiklerini açıklayan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Kavak her zaman olduğu gibi yine üstüne düşeni yapacaktır.

Sarıcaoğlu: “Kavak üstüne düşeni yapacak”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlediği basın toplantısında 24 Haziran 2018 tarihinde erken seçim yapılacağını açıklaması üzerine Samsun’un Kavak ilçesinde düğmeye basıldı.

"Kutlu yürüyüşe devam"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran 2018’de seçim yapılacağını açıklaması üzerine çalışmalara start verdiklerini açıklayan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Kavak her zaman olduğu gibi yine üstüne düşeni yapacaktır. Kutlu yürüyüşü hiçbir zaman bırakmadık aksine her zaman bir adım daha fazla atmak için var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. Daha önceki seçimlerde olduğu gibi sandıkları yine patlatarak bir rekora imza atacağız. AK Parti iktidarı ile Kavak’ın yıllardır alamadığı hizmeti aldığının herkes çok iyi farkında ve bu farkındalığı da sandıklarda gösterecek. Kavak son 4 yılda yaklaşık 400 milyon lira yatırım aldı. İlçemizdeki bu yatırımlar AK Parti iktidarıyla önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecek” dedi.

“Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun”
Sarıcaoğlu şunları söyledi: “Zor bir süreçten geçiyoruz. Türkiye artık yön verilen değil yön veren bir ülke konumunda. Bununda ağırlığı ile seçimlerin ertelenmesi veyahut farklı bir zaman diliminde yapılması mümkün değil. AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamış olduğu 24 Haziran tarihi tam ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktasının başlama tarihidir. Bu zamana kadar her an seçimlere hazır olan bir atmosferde çalışmalarımızı sürdürdük. Alınan bu karar ile çalışmalarımıza daha da hız vererek ülkemizin dirilişine ve yeniden doğuşuna büyük katkı sağlayacağız.”

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