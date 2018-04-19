Sarıcaoğlu: “Kavak üstüne düşeni yapacak”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlediği basın toplantısında 24 Haziran 2018 tarihinde erken seçim yapılacağını açıklaması üzerine Samsun’un Kavak ilçesinde düğmeye basıldı.

"Kutlu yürüyüşe devam"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran 2018’de seçim yapılacağını açıklaması üzerine çalışmalara start verdiklerini açıklayan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Kavak her zaman olduğu gibi yine üstüne düşeni yapacaktır. Kutlu yürüyüşü hiçbir zaman bırakmadık aksine her zaman bir adım daha fazla atmak için var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. Daha önceki seçimlerde olduğu gibi sandıkları yine patlatarak bir rekora imza atacağız. AK Parti iktidarı ile Kavak’ın yıllardır alamadığı hizmeti aldığının herkes çok iyi farkında ve bu farkındalığı da sandıklarda gösterecek. Kavak son 4 yılda yaklaşık 400 milyon lira yatırım aldı. İlçemizdeki bu yatırımlar AK Parti iktidarıyla önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecek” dedi.