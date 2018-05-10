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Sarıeroğlu: Kısa sürede 1750 kişilik çalışan İŞKUR'a katılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 13:44 | Son Güncelleme

 Gülseli KENARLI

Gülseli KENARLI

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