Sarıgöl Kapalı Otopark ve Pazaryeri Projesi tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Sarıgöl Kapalı Otopark ve Pazaryeri projesinde çalışmalar tamamlandı.

İl genelinde yaptığı hizmetlerle vatandaşın takdirini toplayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl ilçesinin önemli ihtiyaçlarından biri olan kapalı otopark ve pazaryeri projesinin yapımını bitirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçenin önemli bir eksiğini gidermiş olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti. Yaklaşık 3 bin 213 metrekarelik alanda tasarlanan Sarıgöl Kapalı Otopark ve Pazaryeri projesi 2 kat olarak hizmet verecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde vatandaşın ihtiyacı olan projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Sarıgöl ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız da modern bir pazaryerine ve otoparka ihtiyaç duyuyordu. Projemizde tüm çalışmalar tamamlandı. Sarıgöllü vatandaşlarımızın hizmetine çok yakın bir zamanda sunulacak. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.