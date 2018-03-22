Sarıgöl’de 100 yıllık gelenek devam ettiriliyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesinde 100 yıldır devam eden çocukları sevindirme geleneği devam ettiriliyor. Regaip Kandili, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında mahalle meydanında sıraya giren çocuklar büyükleri tarafından ikram edilen yiyeceklerle sevindiriliyor.

Sarıgöl’ün Çavuşlar Mahallesinde yılda üç kez çocuklar meydanda sıraya girip, büyükleri tarafından verilen şeker, lokum, gofret gibi yiyeceklerle sevindiriliyor.

Mahallede 100 yıldır devam eden gelenek hakkında bilgi veren Çavuşlar Mahallesi Muhtarı Alime Kocabıyık, "İlk Namaz hayrında yani Regaip Kandilinde, Ramazan Bayramında ve Kurban Bayramının arife gününde mahallemizdeki tüm çocuklar meydanda ellerindeki poşetlerle toplanır. Mahallemizin büyükleri de şeker, lokum, gofret, çikolata gibi yiyecekleri tüm çocuklara eşit olarak dağıtır. Çocuklar çok mutlu olurlar. Bu gelenek sadece bizim mahallemizde olmaktadır. BU gelenek 100 yılı aşkın zamandır yapılıyor. Bizler de geleneğimizi yaşatmak ve gelecek kuşaklara örnek olması için bugün tekrar ettik" dedi.

Büyüklerinden aldıkları hediyelere sevinen çocuklar da hep bir ağızdan ’Amin, amin, amin’ diyerek evlerine sevinçle dağıldı.