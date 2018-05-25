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Sarıgöl'de dolu, bağlara zarar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 15:12 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde dolu yağışı üzüm bağlarında zarara neden oldu.

Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde dolu yağışı üzüm bağlarında zarara neden oldu.

Sarıgöl'de, dün saat 20.45 sıralarında başlayan ve 15 dakika süren dolu yağışı Sarıgöl'ün Kavakkırı ve Adaarası mevkileri ile kırsal Bağlıca, Çanakçı, Tırazlar, Bereketli mahallerindeki üzüm bağlarına zarar verdi. Sabah bağlarına giden üzüm üreticileri, gördükleri manzara karşısında, tüm emeklerinin boşa gittiğini belirterek, üzüntü yaşadı. Sarıgöl İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, günün ilk ışıklarıyla birlikte zarar gören üzüm bağlarında zarar tespit çalışması ve inceleme başlattı. Sarıgöl İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Ahmet Akar, "15 dakika süren dolu ve buna bağlı oluşan fırtına üzüm üreticisini vurdu. Dolu, bağlardaki üzüm salkımlarına zarar verdi. Salkımlar yerlere döküldü. Ekip arkadaşlarımızın zarar tespiti için alan çalışmaları sürüyor" dedi. Sarıgöllü üzüm üreticisi Şükrü Demir, Adaarası Mevkii'nde bağı bulunduğunu belirterek, "Dolu nedeniyle zararım büyük. Allah'tan TARSİM sigortası yaptırmıştım. Üzüm salkımları yerlere döküldü. Dalında kalanlarda ise dolu yarası var, kararmalar başladı. Bu yıl zaten üzüm az olmuştu, şimdi bir de dolu vurdu, üretici perişan" diye konuştu. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen de, "Bağlarda bu yıl üzüm doğuşlarımız az olmuştu. Şimdi bir de dolu zararı var. TARSİM yetkilileri, bağlarda çalışmalara başladı" dedi.

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