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Sarıgöl'de pedallar sağlık için çevrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 19:21 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, sağlıklı yaşam için bisiklete binme konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından bisiklet turu düzenlendi.

Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, sağlıklı yaşam için bisiklete binme konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından bisiklet turu düzenlendi. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 'Beslenme Dostu Okullar, Sağlıklı Yaşam Projesi' kapsamında düzenlenen etkinliğe 40 bisiklet tutkunu katıldı. Sarıgöl Hükümet Konağı önündeki Kent Meydanı'nda toplanan bisikletliler, Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Zeybek öncülüğünde Alaşehir Caddesi, Söylemez Caddesi, Girne Caddesi güzergahını takip ederek ilçe turu attı. Trafik polisleri de bisikletlilerin geçisi sırasında, güvenliği sağladı. Bisiklet turu, tekrar Kent Meydanı'na dönülmesiyle sona erdi. Turun sonunda Meydan'da bisiklet tutkunlarını karşılayan Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, sağlıklı kalmanın en önemli unsurlarından birisinin spor yapmak olduğunu belirtip, "Okul yıllarında dengeli beslenmek çok önemlidir. Okul yıllarında olsun normal hayatta olsun, bisiklet binmek, doğada yürümek doğa ile iç içe olmak sağlıklı yaşamı etkilemektedir.Yurdumuzda obezite gittikçe artmaktadır. Bu nedenle spor yaparak bunu önlemek mümkün" dedi. Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Zeybek de sağlıklı yaşamak için ilk defa bisiklet turu düzenlediklerine dikkati çekip, "Önümüzdeki günlerde de doğa yürüyüşleri yapacağız. Bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak için böyle bir etkinlik düzenledik" dedi. Etkinliğe katılan 67 yaşındaki Arif Özdemir de 50 yıldır bisiklet kullandığını vurgulayıp, "Sağlıklı olmak için çevreye, doğaya, kendime saygın olduğu için, havayı kirletmediğim için 50 yıldır bisikletimden vazgeçmedim. Yarınını da görmekteyim. Herkesin de binmesini isterim" diye konuştu. Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trfaik Tescil ve Denetleme Amirliği ekipleri de etkinlikte öğrencilere bisiklet kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallar ve kask takmanın önemi konusunda bilgiler verip, uyarılarda bulundu.

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