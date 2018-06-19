Sarıgöl'de sağanak derelerde taşkına neden oldu

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa),(DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkilerken, bazı derelerde taşkın yaşandı.

Sarıgöl'de etkili olan sağanak, Çanakçı, Bahadırlar ve Yeniköy mahallelerindeki derelerde taşkına neden oldu. Taşkınlar sonrası itfaiye ekipleri, çalışma başlattı. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Ani bastıran yağmurda özellikle bağlara sel suları doldu" dedi. Sarıgöl Belediye Başkanı MHP'li Necati Selçuk ise "Yeniköy Mahallemize ulaşım sağlayan köprü yıkılmış. Diğer yerlerde kepçelerimiz hasarlı yerlerde çalışmalar yapmakta" diye konuştu.

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