HABER

Sarıgöl’de sağlıklı yaşam bisiklet turu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 18:16 | Son Güncelleme

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde öğrenciler tarafından sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla bisiklet turu düzenlendi.Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen etkinlikte ilçede sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek amacıyla 40 bisikletli öğrenci ilçede bisiklet turu yaptı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde öğrenciler tarafından sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla bisiklet turu düzenlendi.
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen etkinlikte ilçede sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek amacıyla 40 bisikletli öğrenci ilçede bisiklet turu yaptı. Sarıgöl Hükümet Konağı önündeki Kent Meydanından başlayan bisiklet turu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Amirliğinin eskortluğunda Alaşehir Caddesi, Söylemez Caddesi, Girne Caddesi üzerinden yeniden Kent Meydanına dönülmesiyle. Düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayten Beycan "Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan ’Beslenme dostu okullar, sağlıklı yaşam projesi’ kapsamında okulumuz sağlıklı yaşam için bisiklet binmenin, obeziteye karşı spor yapmanın önemine dikkat çekmek için okulumuz beden eğitimi öğretmeni Mehmet Zeybek önderliğinde ilçe genelinde bisiklet binilmesinin yaygınlaşmasını sağlamak için bisiklet turu başlattık" dedi.
Tur sonunda bisikletçilerle buluşan Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, sağlıklı kalmanın en önemli unsurlarından birisinin spor yapmak olduğunu belirterek "Okul yıllarında dengeli beslenmek çok önemlidir. Okul yıllarında olsun normal hayatta olsun. Yürümek, bisiklet binmek, doğada yürüyüşler, doğa ile iç içe olmak sağlıklı yaşamı etkilemektedir. Yurdumuzda obezite gittikçe artmaktadır. Bu nedenle spor yaparak bunu önlemek mümkündür" diye konuştu.
Bisiklet turuna öğrencilerle katılan 67 yaşındaki Arif Özdemir, 50 yıldan bu yana bisiklet bindiğini "Sağlıklı olmak için çevreye, doğaya, kendime saygın olduğum için havayı kirletmediğim için 50 yıldır bisiklet biniyorum. Yararını da görmekteyim. Herkesin de binmesini isterim" diye konuştu.

Sarıgöl’de sağlıklı yaşam bisiklet turu

1 / 8

Sarıgöl’de sağlıklı yaşam bisiklet turu

Sarıgöl’de sağlıklı yaşam bisiklet turu
2 / 8

Sarıgöl’de sağlıklı yaşam bisiklet turu

Sarıgöl’de sağlıklı yaşam bisiklet turu
3 / 8

Sarıgöl’de sağlıklı yaşam bisiklet turu

Sarıgöl’de sağlıklı yaşam bisiklet turu
4 / 8

Sarıgöl’de sağlıklı yaşam bisiklet turu

Sarıgöl’de sağlıklı yaşam bisiklet turu
5 / 8

Sarıgöl’de sağlıklı yaşam bisiklet turu

Sarıgöl’de sağlıklı yaşam bisiklet turu
6 / 8

Sarıgöl’de sağlıklı yaşam bisiklet turu

Sarıgöl’de sağlıklı yaşam bisiklet turu
7 / 8

Sarıgöl’de sağlıklı yaşam bisiklet turu

Sarıgöl’de sağlıklı yaşam bisiklet turu
8 / 8

Sarıgöl’de sağlıklı yaşam bisiklet turu

Sarıgöl’de sağlıklı yaşam bisiklet turu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2018 E-KPSS sınav yerleri belli oldu ve sınava giriş belgeleri yayımlandı!

2018 E-KPSS sınav yerleri belli oldu ve sınava giriş belgeleri yayımlandı!

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Miraç kandili 2018: İl İl İmsak vakti ve sabah namazı saati! Miraç Kandili ne zaman?

Miraç kandili 2018: İl İl İmsak vakti ve sabah namazı saati! Miraç Kandili ne zaman?

Marmaray'da raylara düşen gencin son fotoğrafı ortaya çıktı

Marmaray'da raylara düşen gencin son fotoğrafı ortaya çıktı

Bursa'daki cinayet anı saniye saniye kamerada

Bursa'daki cinayet anı saniye saniye kamerada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.