Sarıgöl’de sağlıklı yaşam bisiklet turu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde öğrenciler tarafından sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla bisiklet turu düzenlendi.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen etkinlikte ilçede sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek amacıyla 40 bisikletli öğrenci ilçede bisiklet turu yaptı. Sarıgöl Hükümet Konağı önündeki Kent Meydanından başlayan bisiklet turu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Amirliğinin eskortluğunda Alaşehir Caddesi, Söylemez Caddesi, Girne Caddesi üzerinden yeniden Kent Meydanına dönülmesiyle. Düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayten Beycan "Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan ’Beslenme dostu okullar, sağlıklı yaşam projesi’ kapsamında okulumuz sağlıklı yaşam için bisiklet binmenin, obeziteye karşı spor yapmanın önemine dikkat çekmek için okulumuz beden eğitimi öğretmeni Mehmet Zeybek önderliğinde ilçe genelinde bisiklet binilmesinin yaygınlaşmasını sağlamak için bisiklet turu başlattık" dedi.

Tur sonunda bisikletçilerle buluşan Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, sağlıklı kalmanın en önemli unsurlarından birisinin spor yapmak olduğunu belirterek "Okul yıllarında dengeli beslenmek çok önemlidir. Okul yıllarında olsun normal hayatta olsun. Yürümek, bisiklet binmek, doğada yürüyüşler, doğa ile iç içe olmak sağlıklı yaşamı etkilemektedir. Yurdumuzda obezite gittikçe artmaktadır. Bu nedenle spor yaparak bunu önlemek mümkündür" diye konuştu.

Bisiklet turuna öğrencilerle katılan 67 yaşındaki Arif Özdemir, 50 yıldan bu yana bisiklet bindiğini "Sağlıklı olmak için çevreye, doğaya, kendime saygın olduğum için havayı kirletmediğim için 50 yıldır bisiklet biniyorum. Yararını da görmekteyim. Herkesin de binmesini isterim" diye konuştu.