Sarıgöl'de üzüm bağları örtü altına erken alındı

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümünün yetiştirildiği 110 bin dekarlık üzüm bağı, bu yıl yağış ve dolu nedeniyle ilk kez haziran ayında örtü altına alınmaya başlandı. Beyaz naylon örtülerle üzüm bağlarının hem doluya hem de yağışlara karşı korunması amaçlandı.

Her yıl temmuz ayının ortalarında, koruma amaçlı üzüm bağlarının beyaz kanaviçe naylonla örtülmesine, bu yıl ilk kez 1 ay önceden başlandı. Hava şartlarının üzüm bağlarına zarar verecek düzeyde olması nedeniyle sıkıntılı günler geçiren üzüm üreticileri, çareyi üzüm bağlarını haziran ayında örtü altına almakta buldu. Üzüm bağlarında örtü çalışmaları için kurulan ekipler, üreticilerin taleplerinin çok fazla olduğunu ve sıra vermek zorunda kaldıklarını söyledi. Ekipler, üreticilere örtü işinin nasıl yapılması gerektiğini anlatırken, kimi üreticiler de aileleriyle birlikte üzüm bağlarını kendileri örtmeye çalıştı.

İşçi bulamadığı için örtü işini ailesiyle yapmak zorunda kaldığını kaydeden üzüm üreticisi Mustafa Özdil (38), "Aile çiftçiliği yaptığımız için malımızı korumak amacıyla örtüyü örtüyoruz. Normalde bu örtü işini temmuz ayının 25'i ile 30'u arasında yapıyorduk; ancak bu sene mahsul erken geldi. Yağışlardan ve doludan ürünümüzü korumak için örtüyoruz. İşçi şu anda pahalı, ücretleri pahalı. Onun için biz amele tutmadık. Kendi çabamızla aile işçiliği olarak malımızı korumak için örtüyoruz" dedi.

Üzümü pahalı satmak için değil, korumak için örtü altına aldıklarını belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise "Malımızı pahalı satmak için örtmüyoruz, malımızı korumak için örtüyoruz. Bu mal artık yağmur su görürse üzüme tatlı su yürüdüğü için artık bozulur. Yağış ve dolu yağışları çiftçimizde paniğe neden oldu. Bir an önce korumak için erken koruma altına almaya başladı" diye konuştu.