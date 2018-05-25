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Sarıgöl'de üzüm bağlarını dolu vurdu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 19:53 | Son Güncelleme

AK PARTİ'Lİ AYDEMİR'DEN BAĞLARDA İNCELEME AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Manisa'nın Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde meydana gelen dolu zararıyla ilgili AK Parti Sarıgöl İlçe Lokali'nde açıklamalarda bulundu.

Sarıgöl'de üzüm bağlarını dolu vurdu (2)

AK PARTİ'Lİ AYDEMİR'DEN BAĞLARDA İNCELEME
AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Manisa'nın Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde meydana gelen dolu zararıyla ilgili AK Parti Sarıgöl İlçe Lokali'nde açıklamalarda bulundu. Aydemir, parti lokalinde, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, AK parti Sarıgöl İlçe Kadın Kolları Başkanı Fergül Tatar, AK Parti Sarıgöl İlçe Gençlik Koları Başkanı Cavit Batuk ve partililerle tarafından karşılandı. Aydemir, burada yaptığı açıklamada, "Dolu olayını üzüntü ile öğrendim. Alaşehir ve Sarıgöl'deki üzüm bağlarında incelemelerde bulunacağım. Devletimizin ve hükümetimizin her zaman vatandaşımızın ve çiftçilerimizin yanında olduğunu göstermek için sizlerin yanına geldim. Ayağımızın tozu ile zarar gören bağlarda incelemelerde bulunacağım. Çiftçilerin dertlerrini dinleyeceğim" dedi.
'BORÇLAR ERTELENECEK'
Gerekli inclemeler yapıldıktan sonra, doludan zarar gören üreticilerin bankalara olan borçlarının zarar oranına göre erteleme yoluna gidileceğini belirten Milletvekili Aydemir, "Raporlar hazırlanacak. Bakanlar Kurulu'ndan karar çıkararak, mağdur üreticilerin borçlarının ertelemeleri sağlanacak" dedi.
Milletvekili Aydemir, açıklamalarının ardından kırsal Bereketli Mahallesi'nde doludan zarar gören üzüm bağlarında incelemelerde bulundu.

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)

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Sarıgöl'de üzüm bağlarını dolu vurdu (2)Sarıgöl'de üzüm bağlarını dolu vurdu (2)

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