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Sarıgöl’de yaz öncesi yangın söndürme kursu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 09:43 | Son Güncelleme

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşan yaz ayları öncesi olası orman yangınlarına karşı ilk müdahale eğitimi verildi.Manisa Büyükşehir Belediyesi Yangın Önlem ve Eğitim Şubesi ile Sarıgöl Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından Dadağlı, Özpınar ve Karacaali Mahalle Muhtarları ile yangın müdahale ekiplerine eğitim verildi.Sarıgöl Belediye İtfaiye Amirliğinde verilen eğitim seminerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Yangın önlem ve Eğitim Şube Müdürü Mehmet Kaleli, Eğitmen Mehmet Ateş tarafından video eşliğinde seminerden sonra, üç mahalle muhtarlıklarına yangın önleme tankerleri tesliminde uygulamalı bilgiler verildi.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşan yaz ayları öncesi olası orman yangınlarına karşı ilk müdahale eğitimi verildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Yangın Önlem ve Eğitim Şubesi ile Sarıgöl Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından Dadağlı, Özpınar ve Karacaali Mahalle Muhtarları ile yangın müdahale ekiplerine eğitim verildi.
Sarıgöl Belediye İtfaiye Amirliğinde verilen eğitim seminerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Yangın önlem ve Eğitim Şube Müdürü Mehmet Kaleli, Eğitmen Mehmet Ateş tarafından video eşliğinde seminerden sonra, üç mahalle muhtarlıklarına yangın önleme tankerleri tesliminde uygulamalı bilgiler verildi. Eğitimler hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Yangın Önlem ve Eğitim Şube Müdürü Mehmet Kaleli, "Sarıgöl’ün Karacaali, Dadağlı ve Özpınar Mahallelerimize üç adet yangınlara ilk müdahalede kullanılacak üç adet tanker verildi. Muhtarlarımızla birlikte ekip dört kişiden oluşmakta. Burada verdiğimiz eğitim seminer sonunda belgeleri verildi. Yangında ilk müdahale çok önemlidir" dedi.
Uygulamalardan sonra yangın önlem ve eğitim seminerine katılan 12 kişiye belgeleri dağıtıldı.

Sarıgöl’de yaz öncesi yangın söndürme kursu

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Sarıgöl’de yaz öncesi yangın söndürme kursu

Sarıgöl’de yaz öncesi yangın söndürme kursu
2 / 6

Sarıgöl’de yaz öncesi yangın söndürme kursu

Sarıgöl’de yaz öncesi yangın söndürme kursu
3 / 6

Sarıgöl’de yaz öncesi yangın söndürme kursu

Sarıgöl’de yaz öncesi yangın söndürme kursu
4 / 6

Sarıgöl’de yaz öncesi yangın söndürme kursu

Sarıgöl’de yaz öncesi yangın söndürme kursu
5 / 6

Sarıgöl’de yaz öncesi yangın söndürme kursu

Sarıgöl’de yaz öncesi yangın söndürme kursu
6 / 6

Sarıgöl’de yaz öncesi yangın söndürme kursu

Sarıgöl’de yaz öncesi yangın söndürme kursu
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