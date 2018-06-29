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Şarık Tara ailesine taziye ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 17:09 | Son Güncelleme

ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara’nın vefatı  nedeniyle, Tara ailesine taziye ziyaretleri sürüyor.

Gökhan ÇELİK - Harun UYANIK/ İSTANBUL (DHA) ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara’nın vefatı nedeniyle, Tara ailesine taziye ziyaretleri sürüyor. Aileyi ziyarete gelen işadamı Hüsnü Özyeğin, “Türk müteahitlerin önünü açtı. Öncü bir insandı. Girişimcilere her zaman destek verdi.” Dedi.

Kalp yetmezliği nedeniyle 88 yaşında hayatını kaybeden Şarık Tara’nın Bebek’teki evine sabah saatlerinden itibaren yapılan taziye ziyaretleri yapılıyor. Taziyeye gelenler arasında bulunan FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Ben ona Şarık Ağabey derdim. Hakikaten bir ağabeydi. Aynı zamanda çok değerli bir iş adamıydı. Çok vicdanı olan bir insandı. Türkiye’de çok başarılı işlere imza attıktan sonra 1990’lı yıllarda Rusya’ya gidip, oralarda çok büyük ve önemli işler yaptı. Aslında bir çok Türk müteahittin önünü açtı. Öncü bir insandı, onun yaptığı işlerden sonra Türk müteahitlere güven geldi. En başarılı yaptığı işlerden biri de oğlu Sinan’ı çok genç yaşta işin başına koydu. İşlerinin önemli bir kısmını oğluna devretti. O bakımdan da çok başarılıydı. Bir de Şarık ağabeyden şirketinden çok girişimci yetişti. Bu da onun herkes tarafından bilinmeyen tarafıydı. Mesela Erman Ilıcak. Şarık ağabeyin yanında yetişti. Bugün Erman bey çok başarılı işler yapıyor Türkiye’de. Bunun gibi onlarca örnek var. Memleket meselleriyle de çok ilgiliydi. Yalnızca işi ve ailesiyle değil memleket meselelerine de çok ilgi duyardı. Türkiye’nin hep iyiye gitmesini arzu ederdi. Nitekim eğitim ile ilgili çok değerli işler de yaptı. Çok keyifli biriydi. İş aleminde çok da yardımseverdi. Bizim gibi girişimcilere her zaman fikirleriyle destek olmaya çalışırdı.”

Ardından ziyarete gelen CHP Eski Milletvekili Şafak Pavey de, “Hayatını ülkesine adamış çok değerli, çok saygın insanımızı kaybettik. Aynı zamanda çok yakın bir dostumdu. Başımız sağ olsun, kendisi çok özlenecek.”diye konuştu.

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