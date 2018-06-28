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ŞARIK TARA HAYATINI KAYBETTİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 19:56 | Son Güncelleme

  Haber: İstanbul DHA ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara tedavi gördüğü Maslak Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Haber: İstanbul DHA
ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara tedavi gördüğü Maslak Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 88 yaşındaki iş adamı Tara'nın çok çoklu organ yetmezliğinden öldüğü öğrenildi.

ŞARIK TARA KİMDİR?
1930 Üsküp doğumlu Şarık Tara, Enka Holding Fahri Başkanıdır ve inşaat yüksek mühendisidir. Şarık Tara, RUYİAD (Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği) üyesi ve derneğin Yüksek İstişare Konseyi Başkanıdır 2014 yılında ödediği 37,6 milyon lira ile Türkiye’nin en fazla vergi veren kişisi olmuştur. 2015 yılı verilerine göre 2,4 milyar dolar şahsi serveti ile Türkiye’nin en zengin 6. ismi olmuştur.

Görüntü dökümü:
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-Şarık Tara'nın arşiv görüntüleri

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