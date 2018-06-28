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Şarık Tara kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İşte detaylar...

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 20:05 | Son Güncelleme

Enka İnşaat’ın patronu Şarık Tara, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği sebebiyle 88 yaşında hayatını kaybetti. Peki Şarık Tara kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İşte Şarık Tara ile ilgili tüm detaylar...

Şarık Tara kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İşte detaylar...

ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara tedavi gördüğü Maslak Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 88 yaşındaki iş adamı Tara'nın çok çoklu organ yetmezliğinden öldüğü öğrenildi.

ŞARIK TARA KİMDİR?

1930 Üsküp doğumlu Şarık Tara, Enka Holding Fahri Başkanıdır ve inşaat yüksek mühendisidir. Şarık Tara, RUYİAD (Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği) üyesi ve derneğin Yüksek İstişare Konseyi Başkanıdır 2014 yılında ödediği 37,6 milyon lira ile Türkiyenin en fazla vergi veren kişisi olmuştur. 2015 yılı verilerine göre 2,4 milyar dolar şahsi serveti ile Türkiyenin en zengin 6. ismi olmuştur.

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Biz ölünce Şarık taranında haberi olacak mı.
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