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Şarık Tara'nın doktorundan açıklama ARŞİV

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 23:54 | Son Güncelleme

 ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara'nın ölümüyle ilgili olarak Maslak Acıbadem Hastanesi tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Murat DELİKLİTAŞ/İstanbul, (DHA)- ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara'nın ölümüyle ilgili olarak Maslak Acıbadem Hastanesi tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Şara'nın vefatının ardından Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Metin Uzun yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: “Sayın Şarık Tara, 2 Haziran tarihinden itibaren kalp yetmezliği nedeniyle Acıbadem Maslak Hastanesi'nde takibe alınmıştı. Maalesef bugün saat 19:19'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz"

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