Sarıkamış baharla birlikte renklendi

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan 2 bin 150 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, havaların ısınmasıyla doğa, renklere teslim oldu.

Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan yağmurların ardından doğa canlanırken, göçmen kuşları da bölgeye akın etmeye başladı.

2 bin 150 rakımlı Sarıkamış ilçesinde havaların ısınmasıyla, Sarıçam ormanlarında doğa canlanırken, ilçedeki Ördek Gölü de göçmen kuşlardan oluşan misafirlerine kucak açtı. Geçimini besicilikle sağlayan vatandaşlar, hayvanlarını meralara çıkartırken, meralarda karların erimesiyle yabani kuşlar görsel şölen oluşturdu.

İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Acısu mevkisinde bulunan şehir çöplüğü de martıların mekanı haline geldi. Angıtlar, yeşil başlı ördekler ve kazlar ise Şehitler Mahallesi'ndeki küçük su birikintilerinde yüzüp çayırlarda otladı.

İlçenin Hançerlidüzü mevkisi de karların erimesiyle sularla kaplandı.