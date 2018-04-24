Sarıkamış Dubai’de tanıtılıyor

Sarıkamış’ta Bulunan otel işletmecileri bölgenin yaz aylarında doluluk oranını artırmak için KOSGEB destekli Dubai 25. Arabian Travel Market, Turizm fuarına katıldı.
Bölgeyi ileri düzeyde temsil edilen Kayak merkezinde kış ayının sona ermesi ile farklı Pazar ve destinasyondaki özellikle Karadeniz’de yoğunluk dolayısıyla artık yer bulamayan yabancı konukları Sarıkamış’a getirmek için fuarda Sarıkamış’ı anlattılar.
Sarıkamış’ın yaz aylarındaki gelincik tarlası, keklik deresi, Sarıçam ormanları ile çevrili doğal gelinliği tanıtmak için Sıcak çöl ikliminin hakim olduğu Dubai fuarına yoğun bir katılım sağlanarak büyük ilgi gördü.
Acentalar ile yapılan görüşmelerde Türkiye’ye en çok Arap turist getiren Acentalar Kars Valiliği ve SERKA’nın desteğiyle önümüzdeki sezon Sarıkamış ve Kars İnfo turuna katılmaya davet edildi.
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