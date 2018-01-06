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Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı

GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 15:27 | Son Güncelleme 18 dakika önce

- Gençlik ve Spor Bakanı Bak: - "Sarıkamış'ı, Çanakkale'yi geçmişimizi hatırlamak ülkenin geleceği için çok önemli. Geçmişini bilmeyen, geçmişini iyi tahlil etmeyen geçmişinden güç almayan, geleceğe sağlam adımlarla yürüyemez" - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan: - "En son 103 yıl önce de 90 bin kişi Sarıkamış'ta şehit olmuş. Bugün de 15 Temmuz dahil olmak üzere insanımız 'İstikbalimiz ve istiklalimiz söz konusuysa gözümüzü kırpmadan şehadet şerbetini içmeye gideriz' diyor. Bizim

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sarıkamış'ı, Çanakkale'yi geçmişimizi hatırlamak ülkenin geleceği için çok önemli. Geçmişini bilmeyen, geçmişini iyi tahlil etmeyen geçmişinden güç almayan, geleceğe sağlam adımlarla yürüyemez." dedi.

Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı anma etkinlikleri kapsamında Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yapılan kardan heykellerin açılışı gerçekleştirildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Bak, heykellerin üzerindeki Türk bayrağını topladıktan sonra karanfil bıraktı.

Bakan Arslan, açılıştan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ecdadı anmayı ve gençlere bu bilinci aşılamayı amaçladıklarını söyledi.

Ecdadın 103 yıl önce gözünü kırpmadan donmak pahasına şehit olmaya gittiğini ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Bu toprakları bize vatan olarak bırakan ecdadın izinden giderek istikbalimiz ve istiklalimiz uğruna bu toprakları gelecek nesillere bırakma ideali var. Biz de ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Bu topraklarda ilk şehidimiz Ebul Hasan Harakani. Ondan sonra çok şehit vermişiz. En son 103 yıl önce de 90 bin kişi Sarıkamış'ta şehit olmuş. Bugün de 15 Temmuz dahil olmak üzere insanımız 'İstikbalimiz ve istiklalimiz söz konusuysa gözümüzü kırpmadan şehadet şerbetini içmeye gideriz' diyor. Bizim de bu bilinci gelecek nesillere anlatmak adına bir gayretimiz var."

Arslan, sadece Kars'ta değil Türkiye'nin her tarafından Sarıkamış şehitlerini anmak için etkinliklerin düzenlendiğini hatırlatarak, bu bilincin gelecek nesillere aşılandığını anlattı.

Dünyanın, gençlerin bu bilinçten yoksun yaşadığını sandığını aktaran Arslan, "Gençler bunun en güzel örneğini 15 Temmuz 2016'da dünyaya gösterdi." ifadesini kullandı.

- "Vatan destansı mücadelelere sahne olmuş"

Gençlik ve Spor Bakanı Bak ise Sarıkamış destanın tüm halkın, milletin bağrında yer edindiğini anlattı.

Sarıkamış'ı, Çanakkale'yi hatırlamanın ülkenin geleceği için önemli olduğunu vurgulayan Bak, "Geçmişini bilmeyen geçmişini iyi tahlil etmeyen geçmişinden güç almayan, geleceğe sağlam adımlarla yürüyemez. Dolayısıyla biz gençlerimize bu vatanı vatan kılmak için verilen şehitleri yapılan mücadeleleri hatırlatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Bak, gelişen ve büyüyen bir Türkiye istediklerini belirterek, bu konuda ülkenin gençlerine güvendiklerini dile getirdi.

Gençlerin de geleceğini kurmaları için geçmişlerine sahip çıkmaları gerektiğini vurgulayan Bak, "Vatanı korumak için metrelerce kar altında mağaralarda teröristlerle mücadele eden, vatanı koruyan tüm güvenlik güçlerimize başarılar, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bulunduğumuz coğrafya her zaman bu çekişmelere bu mücadelelere sahne olmuş, burada Sarıkamış'ta Ruslara karşı yapılan operasyonda bile bile şehit olunmuş, mücadele edilmiş. Dolayısıyla bu vatan böyle çok destansı mücadelelere sahne olmuş bir yer." diye konuştu.

- 100 kamyon kar

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yapılan heykeller için 100 kamyon kar taşındı.

Kardan heykellere Kafkas, Atatürk, İbrahim Çeçen, Bayburt ve Muş Alparslan üniversitelerinden bir grup öğretim görevlisi biçim verdi.

Serginin açılışına Kars Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Sarıkamış Belediye Başkanı Köksal Toksoy, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda kişi katıldı.

(AA)

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