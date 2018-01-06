Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı

"Bu toprakları bize vatan olarak bırakan ecdadın izinden giderek istikbalimiz ve istiklalimiz uğruna bu toprakları gelecek nesillere bırakma ideali var. Biz de ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Bu topraklarda ilk şehidimiz Ebul Hasan Harakani. Ondan sonra çok şehit vermişiz. En son 103 yıl önce de 90 bin kişi Sarıkamış'ta şehit olmuş. Bugün de 15 Temmuz dahil olmak üzere insanımız 'İstikbalimiz ve istiklalimiz söz konusuysa gözümüzü kırpmadan şehadet şerbetini içmeye gideriz' diyor. Bizim de bu bilinci gelecek nesillere anlatmak adına bir gayretimiz var."

Bakan Arslan, açılıştan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ecdadı anmayı ve gençlere bu bilinci aşılamayı amaçladıklarını söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Bak, heykellerin üzerindeki Türk bayrağını topladıktan sonra karanfil bıraktı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sarıkamış'ı, Çanakkale'yi geçmişimizi hatırlamak ülkenin geleceği için çok önemli. Geçmişini bilmeyen, geçmişini iyi tahlil etmeyen geçmişinden güç almayan, geleceğe sağlam adımlarla yürüyemez." dedi.

Arslan, sadece Kars'ta değil Türkiye'nin her tarafından Sarıkamış şehitlerini anmak için etkinliklerin düzenlendiğini hatırlatarak, bu bilincin gelecek nesillere aşılandığını anlattı.

Dünyanın, gençlerin bu bilinçten yoksun yaşadığını sandığını aktaran Arslan, "Gençler bunun en güzel örneğini 15 Temmuz 2016'da dünyaya gösterdi." ifadesini kullandı.

- "Vatan destansı mücadelelere sahne olmuş"

Gençlik ve Spor Bakanı Bak ise Sarıkamış destanın tüm halkın, milletin bağrında yer edindiğini anlattı.

Sarıkamış'ı, Çanakkale'yi hatırlamanın ülkenin geleceği için önemli olduğunu vurgulayan Bak, "Geçmişini bilmeyen geçmişini iyi tahlil etmeyen geçmişinden güç almayan, geleceğe sağlam adımlarla yürüyemez. Dolayısıyla biz gençlerimize bu vatanı vatan kılmak için verilen şehitleri yapılan mücadeleleri hatırlatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Bak, gelişen ve büyüyen bir Türkiye istediklerini belirterek, bu konuda ülkenin gençlerine güvendiklerini dile getirdi.

Gençlerin de geleceğini kurmaları için geçmişlerine sahip çıkmaları gerektiğini vurgulayan Bak, "Vatanı korumak için metrelerce kar altında mağaralarda teröristlerle mücadele eden, vatanı koruyan tüm güvenlik güçlerimize başarılar, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bulunduğumuz coğrafya her zaman bu çekişmelere bu mücadelelere sahne olmuş, burada Sarıkamış'ta Ruslara karşı yapılan operasyonda bile bile şehit olunmuş, mücadele edilmiş. Dolayısıyla bu vatan böyle çok destansı mücadelelere sahne olmuş bir yer." diye konuştu.